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26 червня 2019, середа, 10:33 55
Зовнішня політика 2019-06-26T13:30:05+03:00
Українські Новини
У ПАРЄ хочуть зняти з Росії залишки санкцій

У ПАРЄ хочуть зняти з Росії залишки санкцій

ПАРЄ. Фото: website-pace.net
ПАРЄ. Фото: website-pace.net

Минулої ночі профільні комітети ПАРЄ, розглянувши питання про повноваження делегації РФ, прийняли рекомендацію підтвердити їх навіть без мінімальних санкцій, які залишалися дозволеними після рішення асамблеї, прийнятого в понеділок.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Моніторинговий комітет ПАРЄ, який розглядав питання порушень принципів Ради Європи з боку РФ і членів російської делегації, не знайшов підстав пропонувати асамблеї накладати на росіян які-небудь обмеження.

Регламентний комітет, який розбирався з присутністю у складі делегації РФ депутатів, які голосували за анексію Криму, а також обраних з урахуванням голосів кримчан, взагалі відмовився від доповіді.

У цих обставинах повноваження депутатів від РФ майже гарантовано будуть підтверджені навіть без тих обмежень, які залишалися доступними після скандального рішення ПАРЄ, прийнятого в понеділок.

Як повідомляли Українські Новини, Україна відкликає постійного представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.

Також був оприлюднений список країн, які проголосували в асамблеї за повернення російської делегації в ПАРЄ.

25 червня у Києві під посольствами пройшли акції проти повернення Росії в ПАРЄ.

 

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