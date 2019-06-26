У ПАРЄ хочуть зняти з Росії залишки санкцій

Минулої ночі профільні комітети ПАРЄ, розглянувши питання про повноваження делегації РФ, прийняли рекомендацію підтвердити їх навіть без мінімальних санкцій, які залишалися дозволеними після рішення асамблеї, прийнятого в понеділок.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Моніторинговий комітет ПАРЄ, який розглядав питання порушень принципів Ради Європи з боку РФ і членів російської делегації, не знайшов підстав пропонувати асамблеї накладати на росіян які-небудь обмеження.

Регламентний комітет, який розбирався з присутністю у складі делегації РФ депутатів, які голосували за анексію Криму, а також обраних з урахуванням голосів кримчан, взагалі відмовився від доповіді.

У цих обставинах повноваження депутатів від РФ майже гарантовано будуть підтверджені навіть без тих обмежень, які залишалися доступними після скандального рішення ПАРЄ, прийнятого в понеділок.

Як повідомляли Українські Новини, Україна відкликає постійного представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.

Також був оприлюднений список країн, які проголосували в асамблеї за повернення російської делегації в ПАРЄ.

25 червня у Києві під посольствами пройшли акції проти повернення Росії в ПАРЄ.