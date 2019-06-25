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25 июня 2019, вторник, 21:15 444
Общество 2019-06-25T21:15:55+03:00
Українські Новини
Фото дня: в Киеве под посольствами прошли акции против возвращения России в ПАСЕ

Фото дня: в Киеве под посольствами прошли акции против возвращения России в ПАСЕ

Акция протеста под посольствами в Киеве. Фото: facebook/Alina Bodnar
Акция протеста под посольствами в Киеве. Фото: facebook/Alina Bodnar

Сегодня, 25 июня, в Киеве проходит акция протеста под посольствами ключевых стран, которые поддерживали и голосовали за снятие санкции из России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом говорится на странице организаторов в социальной сети Facebook

Акция началась в 18:00 у посольства Австрии в Украине (ул. Ивана Франко 33).

"25 июня Парламентская Ассамблея Совета Европы отменила механизм санкций и фактически вернула делегацию России в ПАСЕ без ограничений в голосовании. Отныне отменено право ПАСЕ накладывать ключевые санкции на любую национальную делегацию, включая Россию", - говорится в сообщении организаторов.

Маршрут акции определен следующий Посольство Австрии Посольство Германии Посольство Армении, Посольство Норвегии Посольство Италии, Посольство Словакии Посольство Франции, Посольство Финляндии, Посольство Нидерландов, Офис Совета Европы.

Акция протеста под посольствами в Киеве. Фото: facebook/Alina BodnarАкция протеста под посольствами в Киеве. Фото: facebook/Alina Bodnar

"Берите с собой друзей, креативные плакаты и побольше "денег", которыми символически будем забрасывать каждое посольство", - призвали организаторы.

Как сообщали Українські Новини, Парламентская ассамблея Совета Европы  (ПАСЕ) возобновила права России в ассамблее.

Также был обнародован список стран, проголосовавших в ассамблеи за возвращение России в ПАСЕ. 

Тем временем Украина отзывает постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.

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