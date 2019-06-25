Фото дня: в Киеве под посольствами прошли акции против возвращения России в ПАСЕ

Сегодня, 25 июня, в Киеве проходит акция протеста под посольствами ключевых стран, которые поддерживали и голосовали за снятие санкции из России в Парламентской ассамблее Совета Европы.\r\nОб этом говорится на странице организаторов в социальной сети Facebook\r\nАкция началась в 18:00 у посольства Австрии в Украине (ул. Ивана Франко 33).\r\n"25 июня Парламентская Ассамблея Совета Европы отменила механизм санкций и фактически вернула делегацию России в ПАСЕ без ограничений в голосовании. Отныне отменено право ПАСЕ накладывать ключевые санкции на любую национальную делегацию, включая Россию", - говорится в сообщении организаторов.\r\nМаршрут акции определен следующий Посольство Австрии Посольство Германии Посольство Армении, Посольство Норвегии Посольство Италии, Посольство Словакии Посольство Франции, Посольство Финляндии, Посольство Нидерландов, Офис Совета Европы.\r\n\r\n\r\nАкция протеста под посольствами в Киеве. Фото: facebook\/Alina Bodnar\r\n"Берите с собой друзей, креативные плакаты и побольше "денег", которыми символически будем забрасывать каждое посольство", - призвали организаторы.\r\nКак сообщали Українські Новини, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) возобновила права России в ассамблее.\r\nТакже был обнародован список стран, проголосовавших в ассамблеи за возвращение России в ПАСЕ. \r\nТем временем Украина отзывает постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.