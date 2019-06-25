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25 червня 2019, вівторок, 19:05 16
Зовнішня політика 2019-06-25T19:21:14+03:00
Українські Новини
У Держдумі допускають участь представників від окупованого Криму в ПАРЄ від Росії

У Держдумі допускають участь представників від окупованого Криму в ПАРЄ від Росії

Заступник голови Держдуми РФ Петро Толстой допустив участь депутатів від окупованого Росією Криму в ПАРЄ.

Про це він розповів RFI.

При цьому Толстой підкреслив, що російська делегація готова до "коректного і ввічливого" діалогу з Україною.

"Слухайте, у нас велика країна. Якщо питання Криму буде дискутуватися на ПАРЄ, звичайно, і депутати, обрані від Криму, і сенатори можуть стати членами делегації та представити точку зору кримчан на те, що відбувається", - сказав він.

Російський політик вважає невизнання анексії Криму дурістю і сподівається, що скоро ситуація зміниться.

"Послухайте, ви знаєте, не визнавати Крим російським – це все одно що не визнавати об'єднання Німеччини. Тобто це як якщо б ми опротестовували повноваження депутатів Бундестагу, обраних від земель, що були у складі НДР. Це дурість, яка пройде, сподіваюся, що якнайшвидше. Але у нас є, ми почекаємо", - сказав Толстой.

Як повідомляли Українські Новини, Парламентська асамблея Ради Європи відновила права Росії в асамблеї.

Раніше Ірина Геращенко заявила, що українська делегація в ПАРЄ не отримала підтримки з боку Адміністрації Президента та Володимира Зеленського.

У свою чергу Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ відновити російську делегацію в асамблеї.

Також був оприлюднений список країн, проголосували у ПАРЄ за повернення Росії.

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