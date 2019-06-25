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25 червня 2019, вівторок, 17:50 21
Зовнішня політика 2019-06-25T19:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський фактично підтримав демарш української делегації в ПАРЄ, – платформа Бойка

Зеленський фактично підтримав демарш української делегації в ПАРЄ, – платформа Бойка

Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua
Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua

Представники політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" заявили, що Президент України Володимир Зеленський фактично підтримав демарш української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

"Опозиційна платформа - За життя" засудила рішення української делегації в ПАРЄ звернутися до Верховної Ради про призупинення членства України в асамблеї.

"Ми переконані, що рішення ПАРЄ, яке дозволяє повернути делегацію Росії до цієї організації, свідчить про те, що наші європейські партнери стурбовані тривалим збройним конфліктом на Донбасі і прагнуть створити майданчик для мирних переговорів. Повернення делегації Росії в асамблею необхідно використовувати для пошуку дипломатичних рішень про шляхи відновлення миру на Донбасі. Замість цього "партія війни" в українській делегації заявляє про демарш, і в цьому її фактично підтримує президент Володимир Зеленський. Подібна політична лінія неконструктивна та упродовж років не зупиняє збройний конфлікт на Донбасі", - вказано в заяві партії.

"Опозиційна платформа – За життя" наполягає на невідкладному проведенні прямих переговорів з Донецьком, Луганськом і Москвою про мир. "Курс на конфронтацію і продовження війни - це зрада інтересів українського народу, який на президентських виборах проголосував проти цього курсу. Україні потрібен мир вже сьогодні, і ми готові його відновити", - підсумували в "платформі" Бойко.

Зазначимо, сьогодні, 25 червня, за резолюцію про зміну санкційного режиму і повернення Російської Федерації до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу проголосували 118 депутатів. Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) відновила права Росії в асамблеї.

Як повідомляли Українські Новини, 25 червня українська делегація в ПАРЄ попросила Раду розглянути питання припинення участі української делегації в роботі асамблеї.

Раніше українська делегація в ПАРЄ покинула зал засідань асамблеї до четверга (27 червня).

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