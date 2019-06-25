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25 червня 2019, вівторок, 17:26 12
Життя 2019-06-25T17:26:01+03:00
Українські Новини
День літнього сонцестояння відзначився новими температурними рекордами

День літнього сонцестояння відзначився новими температурними рекордами

Спека. Фото: pixabay
Спека. Фото: pixabay

21-22 червня були найдовшими днями в році. Цей період називется - День літнього сонцестояння. В ці дні були зафіксовані нові температурні рекорди вперше за 139 років, повідомляє cgo-sreznevskyi.kiev


За даними спостереження метеостанції, після полуденя 22 червня 2019 року стовпчик максимального термометра піднявся до + 34,0° С , що на 0,6 ° С вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого в 1891 році.

Крім того, середня добова температура повітря в суботу вперше за 139 років склала + 27,3° С , що на 0,7 ° С вище відповідного попереднього рекордного значення для цього дня, яке було зазначено в 1943 році.

23 червня мінімальна температура повітря найтеплішої за 139 років ночі не опустилася нижче 22,3 ° С, що на 1,4 ° С вище, ніж у 1946 році.

З початку червня зафіксовано одинадцять температурних рекордів.

Нагадаємо, раніше в столиці був зафіксований новий температурний рекорд.

Тим часом весна в Києві увійшла в десятку найтепліших за останні 139 років.

Синоптик дала прогноз погоди до кінця тижня.

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