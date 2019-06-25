В Украине началась смена воздушных масс. В ближайшие дни погода с экстремально жаркой изменится на более комфортную. \r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Синоптическая ситуация ожидается с колебаниями, прыжками атмосферного давления и термического режима, с, соответственно, возможными мигренями и сосудистыми обострениями. Очень, очень внимательно относитесь к себе на этой неделе", - посоветовала она.\r\nВо вторник, 25-го июня максимальная температура воздуха будет высокой только на Юге и Востоке Украины, + 30 + 34 градуса.\r\nВ большинстве областей ожидается + 27 + 32 градуса, в Карпатах + 20 + 25 градусов.\r\nНочью будет лучше: + 16 + 20 градусов, в южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей + 19 + 24 градуса, на Западе + 13 + 18 градусов.\r\nДожди с грозами во вторник наиболее возможные в южной части Украины. Причем, локально они могут мгновенно превращаться в сильный ливень с градом и шквалом.\r\nБольшинство территории Украины во вторник будет принадлежать зоне влияния антициклона - будет сухо и солнечно.\r\nА уже в среду погода в Украине изменится. "Жара еще хвататься руками и ногами за такую лакомую территорию, как Украина, попытается в четверг, 27-го июня, снова взобраться на трон, снова кратковременно попечет, но ничто уже ей не поможет глобально", - написала Диденко.\r\nУже в пятницу, субботу, воскресенье - 28, 29, 30 июня - в Украину придет настоящая прохлада.\r\nПо предварительным прогнозам, температура воздуха упадет сначала до + 20 + 27 градусов, а затем до + 18 + 23 градусов.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook \r\nВ то же время, на этой неделе очень сильная жара обрушится на большинство стран Европы, кроме Великобритании, Украины, Беларуси, стран Скандинавии и западных морских побережий (см. карту).\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook \r\n"Поэтому пока гуляем ночью, днем пережидаем уже умеренную жару, а День Конституции, дай ей Бог выдержки и долголетия, принесет украинцам долгожданный свежий воздух", - уверена синоптик.\r\nКак сообщали Українські Новини, жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.\r\nТем временем, рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35.\r\nРанее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.