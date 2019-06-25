Резкое похолодание ухудшит самочувствие: Синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции

В Украине началась смена воздушных масс. В ближайшие дни погода с экстремально жаркой изменится на более комфортную.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Синоптическая ситуация ожидается с колебаниями, прыжками атмосферного давления и термического режима, с, соответственно, возможными мигренями и сосудистыми обострениями. Очень, очень внимательно относитесь к себе на этой неделе", - посоветовала она.

Во вторник, 25-го июня максимальная температура воздуха будет высокой только на Юге и Востоке Украины, + 30 + 34 градуса.

В большинстве областей ожидается + 27 + 32 градуса, в Карпатах + 20 + 25 градусов.

Ночью будет лучше: + 16 + 20 градусов, в южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей + 19 + 24 градуса, на Западе + 13 + 18 градусов.

Дожди с грозами во вторник наиболее возможные в южной части Украины. Причем, локально они могут мгновенно превращаться в сильный ливень с градом и шквалом.

Большинство территории Украины во вторник будет принадлежать зоне влияния антициклона - будет сухо и солнечно.

А уже в среду погода в Украине изменится. "Жара еще хвататься руками и ногами за такую лакомую территорию, как Украина, попытается в четверг, 27-го июня, снова взобраться на трон, снова кратковременно попечет, но ничто уже ей не поможет глобально", - написала Диденко.

Уже в пятницу, субботу, воскресенье - 28, 29, 30 июня - в Украину придет настоящая прохлада.

По предварительным прогнозам, температура воздуха упадет сначала до + 20 + 27 градусов, а затем до + 18 + 23 градусов.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

В то же время, на этой неделе очень сильная жара обрушится на большинство стран Европы, кроме Великобритании, Украины, Беларуси, стран Скандинавии и западных морских побережий (см. карту).

Карта: Наталья Диденко/Facebook

"Поэтому пока гуляем ночью, днем пережидаем уже умеренную жару, а День Конституции, дай ей Бог выдержки и долголетия, принесет украинцам долгожданный свежий воздух", - уверена синоптик.

Как сообщали Українські Новини, жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.

Тем временем, рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35.

Ранее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.