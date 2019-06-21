Сегодня летнее солнцестояние, самый длинный день: приметы и традиции

Сегодня, 21 июня, отмечается День летнего солнцестояния. Этот день является самым длинным в году (с самой короткой ночью) в соответствующем полушарии, кроме района полюса. Жаркая погода, которая продержится до конца текущей недели, способствует тому, чтобы хорошо встретить и провести этот день.



В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце почти не меняет склонения, его полуденные высоты в небе почти неизменны, отсюда и происходит само название солнцестояние.



В этом году самый длинный день будет длиться 17 часов 43 минуты, а ночь - 6 часов 26 минут.



В культуре и мифологии многих стран День летнего солнцестояния имел мистическое значение. К примеру, язычники верили, что в этот день объединяются все четыре стихии: вода, огонь, воздух и земля. Древние поверья говорят, что в этот день можно изменить свою жизнь, поэтому нужно веселиться, дарить позитив и загадывать желания.

Обряды и ритуалы:

Многие обряды в День летнего солнцестояния касаются воды. Вся вода приобретает магические свойства, поэтому в этот день полезно много купаться и проводить любые водные процедуры.

Следует собрать и умыться утренней росой. Потому что она обладает целебными свойствами и омолаживающим эффектом.

В этот день можно погадать на венках, пущеных в воду. Если ваш венок поплывет и не утонет - ваша судьба сложится хорошо.

Считается, что в ночь на 21 июня сны могут быть вещими, а решения - судьбоносными.

Чтобы привлечь расположение солнца, нужно надеть в этот день одежду оранжевого, золотого или желтого цвета.

Приметы:

Испокон веков свадьба в этот день считалась хорошим знаком.

Если в этот день дощь или плохая погода, то это к плохому урожаю.

Гром в День солнцестояния - к затяжной непогоде.

Росистое утро - будет хороший урожай.

Небо усыпано звездами 21 июня - к грибному лету.

Категорически нельзя в этот день устраивать скандалы и ссориться.

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