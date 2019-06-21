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21 июня 2019, пятница, 15:02 273
Жизнь 2019-06-21T15:02:02+03:00
Українські Новини
Сегодня летнее солнцестояние, самый длинный день: приметы и традиции

Сегодня летнее солнцестояние, самый длинный день: приметы и традиции

Солнце. Фото: pixabay
Солнце. Фото: pixabay

Сегодня, 21 июня, отмечается День летнего солнцестояния. Этот день является самым длинным в году (с самой короткой ночью) в соответствующем полушарии, кроме района полюса. Жаркая погода, которая продержится до конца текущей недели, способствует тому, чтобы хорошо встретить и провести этот день. 


В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце почти не меняет склонения, его полуденные высоты в небе почти неизменны, отсюда и происходит само название солнцестояние.

В этом году самый длинный день будет длиться 17 часов 43 минуты, а ночь - 6 часов 26 минут.

В культуре и мифологии многих стран День летнего солнцестояния имел мистическое значение. К примеру, язычники верили, что в этот день объединяются все четыре стихии: вода, огонь, воздух и земля. Древние поверья говорят, что в этот день можно изменить свою жизнь, поэтому нужно веселиться, дарить позитив и загадывать желания.

Обряды и ритуалы:

  • Многие обряды в День летнего солнцестояния касаются воды. Вся вода приобретает магические свойства, поэтому в этот день полезно много купаться и проводить любые водные процедуры.
  • Следует собрать и умыться утренней росой. Потому что она обладает целебными свойствами и омолаживающим эффектом.
  • В этот день можно погадать на венках, пущеных в воду. Если ваш венок поплывет и не утонет - ваша судьба сложится хорошо.
  • Считается, что в ночь на 21 июня сны могут быть вещими, а решения - судьбоносными.
  • Чтобы привлечь расположение солнца, нужно надеть в этот день одежду оранжевого, золотого или желтого цвета.

Приметы:

  • Испокон веков свадьба в этот день считалась хорошим знаком.
  • Если в этот день дощь или плохая погода, то это к плохому урожаю.
  • Гром в День солнцестояния - к затяжной непогоде.
  • Росистое утро - будет хороший урожай.
  • Небо усыпано звездами 21 июня - к грибному лету.
  • Категорически нельзя в этот день устраивать скандалы и ссориться.

Ранее Українські Новини сообщили о традициях в День весеннего равноденствия-2019.

Также синоптик рассказала, когда спадет жара в Украине.

Тем временем метеорологи спрогнозировали короткое лето и раннюю осеню

Источник : Українські новини
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