Сегодня летнее солнцестояние, самый длинный день: приметы и традиции

Сегодня, 21 июня, отмечается День летнего солнцестояния. Этот день является самым длинным в году (с самой короткой ночью) в соответствующем полушарии, кроме района полюса. Жаркая погода, которая продержится до конца текущей недели, способствует тому, чтобы хорошо встретить и провести этот день. В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце почти не меняет склонения, его полуденные высоты в небе почти неизменны, отсюда и происходит само название солнцестояние. В этом году самый длинный день будет длиться 17 часов 43 минуты, а ночь - 6 часов 26 минут.В культуре и мифологии многих стран День летнего солнцестояния имел мистическое значение. К примеру, язычники верили, что в этот день объединяются все четыре стихии: вода, огонь, воздух и земля. Древние поверья говорят, что в этот день можно изменить свою жизнь, поэтому нужно веселиться, дарить позитив и загадывать желания.\r\nОбряды и ритуалы:\r\n\r\nМногие обряды в День летнего солнцестояния касаются воды. Вся вода приобретает магические свойства, поэтому в этот день полезно много купаться и проводить любые водные процедуры.\r\nСледует собрать и умыться утренней росой. Потому что она обладает целебными свойствами и омолаживающим эффектом.\r\nВ этот день можно погадать на венках, пущеных в воду. Если ваш венок поплывет и не утонет - ваша судьба сложится хорошо.\r\nСчитается, что в ночь на 21 июня сны могут быть вещими, а решения - судьбоносными.\r\nЧтобы привлечь расположение солнца, нужно надеть в этот день одежду оранжевого, золотого или желтого цвета.\r\n\r\nПриметы:\r\n\r\nИспокон веков свадьба в этот день считалась хорошим знаком.\r\nЕсли в этот день дощь или плохая погода, то это к плохому урожаю.\r\nГром в День солнцестояния - к затяжной непогоде.\r\nРосистое утро - будет хороший урожай.\r\nНебо усыпано звездами 21 июня - к грибному лету.\r\nКатегорически нельзя в этот день устраивать скандалы и ссориться.\r\n\r\nРанее Українські Новини сообщили о традициях в День весеннего равноденствия-2019.Также синоптик рассказала, когда спадет жара в Украине.Тем временем метеорологи спрогнозировали короткое лето и раннюю осеню.