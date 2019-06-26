В Україну йде холодний фронт з грозами: синоптик дала прогноз до кінця тижня

У середу, 26 червня, на більшість країн європейського континенту обрушиться аномальна спека. У Франції, Німеччині, Іспанії, Португалії, Швейцарії, Бельгії, Італії, Чехії, Румунії, Сербії, Австрії, Данії, Хорватії, Словаччині, і не тільки, повітря розжариться до +30 + 37 градусів. У той же час, буде сухо.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nВ Україні також буде сухо, ясно та сонячно - погоду визначатиме антициклон.\r\n"А антициклон - це таке потужне атмосферне утворення з високим атмосферним тиском у центрі, при якому опадів зазвичай не буває", - повідомила синоптик.\r\nПроте, за її словами, температура повітря буде комфортнішою, ніж на заході Європи: вдень очікується + 25 + 30 градусів, трохи вище на півдні та сході до + 30 + 34 градусів.\r\n"Це вже не +37!", - повідомила Діденко.\r\nУ Києві середа буде сонячною, з невеликими хмарками, з максимальною температурою повітря + 27 + 29 градусів.\r\nУ четвер в Україну прийде атмосферний фронт і принесе на Захід і Північ грозові дощі.\r\n"Оскільки фронт - холодний, то в тилу, за фронтом, пошириться холодне повітря і протягом п'ятниці, суботи і неділі в більшості областей України спека спаде до + 18 + 23 градусів", - попередила синоптик.\r\nКарта: Наталя Діденко\/Facebook \r\nЯк повідомляли Українські Новини, різке похолодання погіршить самопочуття: синоптик дала прогноз до кінця тижня і День Конституції.\r\nТим часом, робочий тиждень в Україні почнеться з гроз і спеки до +35.\r\nРаніше у столиці зафіксували нові температурні рекорди.\r\nА згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у середу в Україні буде від +10 вночі до +33 днем