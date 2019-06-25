26 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +26…+32 градуса.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +10…+15 градусов, днем +19…+24 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +29…+31 градус.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +26…+32 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +28…+33 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +27…+32 градуса.В Ялте без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +29…+31 градус.\r\n25 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +25...+27 градусов; в Днепре возле Киева +25 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, резкое похолодание ухудшит самочувствие: Синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции.\r\nТем временем, рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35.\r\nРанее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.