Отголоски жары: В среду в Украине будет от +10 ночью до +33 днем

26 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +26…+32 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +10…+15 градусов, днем +19…+24 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +29…+31 градус.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +26…+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +28…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +27…+32 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +29…+31 градус.

25 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +25...+27 градусов; в Днепре возле Киева +25 градусов.

Как сообщали Українські Новини, резкое похолодание ухудшит самочувствие: Синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции.

Тем временем, рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35.

Ранее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.