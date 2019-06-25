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25 июня 2019, вторник, 13:46 624
Жизнь 2019-06-25T13:46:50+03:00
Українські Новини
Отголоски жары: В среду в Украине будет от +10 ночью до +33 днем

Отголоски жары: В среду в Украине будет от +10 ночью до +33 днем

26 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +26…+32 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +10…+15 градусов, днем +19…+24 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +29…+31 градус.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с.  Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +26…+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +28…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +27…+32 градуса.
В Ялте без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +29…+31 градус.

25 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +25...+27 градусов; в Днепре возле Киева +25 градусов.

Как сообщали Українські Новини, резкое похолодание ухудшит самочувствие: Синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции.

Тем временем, рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35.

Ранее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.

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