"Київський бронетанковий" спростовує інформацію про привласнення посадовими особами 9 млн гривень

Державне підприємство "Київський бронетанковий завод" (КБТЗ) спростовує інформацію програми "Наші гроші" про привласнення 9,14 млн гривень посадовими особами заводу через угоди з ремонту та закупівлю деталей до бронетранспортерів.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби КБТЗ, передають Українські Новини.\r\n"Повідомлення програми "Наші гроші" про те, що посадові особи ДП "Київський бронетанковий завод" поставили під виглядом нових запчастин і комплектуючих старі, не відповідає дійсності та поширює неправдиву інформацію. Також брехнею є інформація про те, що ці запчастини не відповідали технічним вимогам і були поставлені за завищеними цінами", - сказано в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, усі запчастини і комплектуючі придбано виключно за оборотні кошти підприємства.\r\nЗазначається, що весь товар знаходиться на складі підприємства і виключає будь-які інсинуації з так званої безтоварної операції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 21 червня Печерський районний суд Києва наклав арешт на частину запчастин до техніки Київського бронетанкового заводу у справі, яку розслідує Держбюро розслідувань.\r\nМайно заарештовано за клопотанням ДБР в рамках справи про розкрадання у військовій сфері.\r\nРаніше Генпрокуратура повідомила про підозру детективу НАБУ у справі про розтрату коштів Харківського бронетанкового заводу.\r\nЕкс-директору Харківського бронетанкового заводу та його заступнику повідомили про підозру у розтраті.\r\nРаніше говорилося про аудиті "Укроборонпрому": техніку списують через "корозію металу", а збитків накопичилося на мільйони.\r\n