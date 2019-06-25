"Київський бронетанковий" спростовує інформацію про привласнення посадовими особами 9 млн гривень

Державне підприємство "Київський бронетанковий завод" (КБТЗ) спростовує інформацію програми "Наші гроші" про привласнення 9,14 млн гривень посадовими особами заводу через угоди з ремонту та закупівлю деталей до бронетранспортерів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КБТЗ, передають Українські Новини.

"Повідомлення програми "Наші гроші" про те, що посадові особи ДП "Київський бронетанковий завод" поставили під виглядом нових запчастин і комплектуючих старі, не відповідає дійсності та поширює неправдиву інформацію. Також брехнею є інформація про те, що ці запчастини не відповідали технічним вимогам і були поставлені за завищеними цінами", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, усі запчастини і комплектуючі придбано виключно за оборотні кошти підприємства.

Зазначається, що весь товар знаходиться на складі підприємства і виключає будь-які інсинуації з так званої безтоварної операції.

Як повідомляли Українські Новини, 21 червня Печерський районний суд Києва наклав арешт на частину запчастин до техніки Київського бронетанкового заводу у справі, яку розслідує Держбюро розслідувань.

Майно заарештовано за клопотанням ДБР в рамках справи про розкрадання у військовій сфері.

Раніше Генпрокуратура повідомила про підозру детективу НАБУ у справі про розтрату коштів Харківського бронетанкового заводу.

Екс-директору Харківського бронетанкового заводу та його заступнику повідомили про підозру у розтраті.

Раніше говорилося про аудиті "Укроборонпрому": техніку списують через "корозію металу", а збитків накопичилося на мільйони.