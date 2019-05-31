Аудит "Укроборонпрома": технику списывают из-за "коррозии металла", а убытков накопилось на миллионы, - СМИ

В начале января этого года Государственная аудиторская служба направила на рассмотрение Кабинета Министров результаты проверки Николаевского, Житомирского, Харьковского, Киевского бронетанковых заводов и Шепетовского ремонтного завода за 2017-2018 годы, которые входят в состав концерна "Укроборонпром". Полную копию письма обнародовал проект "Марлин", передает "Экономическая правда".\r\nВо время ревизии на Житомирском и Харьковском бронетанковых заводах установлено нарушения финансовой дисциплины на 14,1 млн гривень, из которых к потерям привели на сумму 4,8 млн гривень.\r\nНесвоевременное выполнение государственного оборонного заказа военных формирований на Киевском бронетанковом и Николаевском бронетанковом заводах стало основанием для формирования штрафных санкций суммой 10,6 млн гривень.\r\nДанные предприятия также потеряли активы на сумму 20,3 млн гривень из-за нарушения договорной дисциплины.\r\nИгнорирование приказа концерна "Укроборонпром" по переводу счетов заводов на обслуживание в государственные банки привело к блокированию 26,4 млн гривень Николаевского бронетанкового завода в ПАО "Банк "Киевская Русь".\r\nИз-за невключения в реестр акцептованных требований кредиторов при ликвидации ПАО "Банк" Финансы и кредит" есть риск потери Шепетовским ремонтным заводом 21,3 млн гривень. \r\nНа территории пяти упомянутых предприятий расположено военное имущество, которое принадлежит Министерству обороны, однако сохраняется безвозмездно без заключения договоров. Поэтому бронетанковые заводы потратили на содержание имущества более 6,8 млн гривень собственных средств.\r\n"Военное имущество хранится на открытых площадках, происходит коррозия металла, разрушение составляющих бронетехники и т.д., из-за чего оно становится непригодным для дальнейшего использования", - отмечается в документе.\r\n\r\nВыдержка из письма аудиторов\r\nХарьковский бронетанковый завод отремонтировал средства военного назначения в местах расположения военной техники на 1,7 млн гривень, которые фактически не получил.\r\nНе завершение разработки стратегии развития на Киевском бронетанковом заводе и не разработка такой стратегии на Николаевском бронетанковом заводе, отсутствие длительное время летних инвестиционных планов не способствуют эффективному и перспективному развитию предприятий. К таким выводам пришли аудиторы.\r\nКроме правительства приведена информация для принятия мероприятия передана концерна "Укроборонпром" и правоохранительным органам.\r\nКак сообщали Українськi Новини, вместо "Укроборонпрома" создадут новый государственный орган. Бывший Президент Петр Порошенко заявил, что о схемах в "Укроборонпроме" не знал.\r\nПосле этого Порошенко заявил о запуске международного аудита государственного концерна "Укроборонпром".