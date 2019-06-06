Детективу НАБУ сообщили подозрение о растрате на Харьковском бронетанковом заводе

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении детективу Национального антикоррупционного бюро по делу о растрате средств Харьковского бронетанкового завода.\r\nОб этом на брифинге сказал генпрокурор Юрий Луценко, передают Українськi Новини.\r\nПо его словам, следствие установило факт растраты 9 млн гривен госсредств на Харьковском бронетанковом заводе.\r\nПри этом данное преступление расследовали прокуроры НАБУ, но делали это неэффективно.\r\nЛуценко отметил, что детектив бюро сначала назначил экспертизу для установления убытков на заводе, но затем по непонятным причинам отозвал это ходатайство.\r\n"Вчера заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская объявила подозрение этому детективу НАБУ по фамилии Завгородний, который расследовал это дело с 2016 года и имел все доказательства", - сообщил Луценко.\r\nОн допускает, что детектив совершил данное правонарушение по указанию кого-то из руководителей НАБУ.\r\nДетективу НАБУ сообщено о подозрении по ч.1 ст. 396 (сокрытие особо тяжкого преступления) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, экс-директору Харьковского бронетанкового завода и его заму сообщили о подозрении в растрате.\r\nРанее говорилось о аудите "Укроборонпрома": технику списывают из-за "коррозии металла", а убытков накопилось на миллионы.\r\nРанее блогеры пробрались на территорию государственного предприятия "Харьковский бронетанковый завод". и опубликовали видео оттуда в соцсетях.