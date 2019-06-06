Детективу НАБУ сообщили подозрение о растрате на Харьковском бронетанковом заводе

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении детективу Национального антикоррупционного бюро по делу о растрате средств Харьковского бронетанкового завода.

Об этом на брифинге сказал генпрокурор Юрий Луценко, передают Українськi Новини.

По его словам, следствие установило факт растраты 9 млн гривен госсредств на Харьковском бронетанковом заводе.

При этом данное преступление расследовали прокуроры НАБУ, но делали это неэффективно.

Луценко отметил, что детектив бюро сначала назначил экспертизу для установления убытков на заводе, но затем по непонятным причинам отозвал это ходатайство.

"Вчера заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская объявила подозрение этому детективу НАБУ по фамилии Завгородний, который расследовал это дело с 2016 года и имел все доказательства", - сообщил Луценко.

Он допускает, что детектив совершил данное правонарушение по указанию кого-то из руководителей НАБУ.

Детективу НАБУ сообщено о подозрении по ч.1 ст. 396 (сокрытие особо тяжкого преступления) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, экс-директору Харьковского бронетанкового завода и его заму сообщили о подозрении в растрате.

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