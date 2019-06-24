ГБР предупредило растрату работниками "Киевского бронетанкового" 9 млн гривен бюджетных средств, – Варченко

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Варченко сообщила, что следователи Бюро смогли предупредить растрату государственных средств должностными лицами госпредприятия (ГП) "Киевский бронетанковый завод" на сумму более 9 млн гривен.

Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Следователями Управления по расследованию военных преступлений Государственного бюро расследований, в рамках расследования уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, предупреждена растрата государственных средств должностными лицами ГП "Киевский бронетанковый завод" на сумму более 9 млн гривен" , - написала Ольга Варченко.

По ее словам, было установлено, что служебные лица ГП "Киевский бронетанковый завод" 30.07.2018 года заключили договор поставки с ООО "Торговый дом "Партсет", в рамках которого под видом новых деталей, была фактически осуществлена ​​поставка комплектующих и запчастей к бронетанковой технике, которые уже были в использовании и не соответствуют установленным техническим требованиям.

"Указанный договор заключен 30.07.2018 на сумму 3,8 млн гривен, при этом тендер на поставку проведен только 10.08.2018, то есть через 11 дней, во время которого среди четырех участников признан победителем именно ООО "Торговый дом "Парсет", который предложил аналогичную сумму. То есть, договор поставки на соответствующую сумму был заключен ранее проведенного тендера, что указывает на фиктивнисть проведення процедуры закупки", - пояснила первый заместитель директора ГБР.

Она сообщила, что в дальнейшем в рамках указанного договора были подписаны дополнительные спецификации, в результате чего сумма договора увеличилась до 9,14 млн гривен.

"ГП "Киевский бронетанковый завод" оплату за указанные запчасти в сумме 9,14 млн гривен не осуществило, при этом согласно информации ГФС была предоставлена ​​отчетность о поставке товаров на указанную сумму. Досудебное расследование продолжается", - подытожила Ольга Варченко.