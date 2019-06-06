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06 июня 2019, четверг, 13:42 310
Силовые структуры 2019-06-06T13:42:17+03:00
Українські Новини
Экс-директору Харьковского бронетанкового завода и его заму сообщили о подозрении в растрате

Экс-директору Харьковского бронетанкового завода и его заму сообщили о подозрении в растрате

Правоохранительные органы сообщили о подозрении бывшему директору Харьковского бронетанкового завода, куда уже добирались блогеры, и его заместителю в растрате 9 млн гривен.

Об этом на брифинге сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По его словам, о подозрении экс-руководству бронетанкового завода сообщили 5 июня.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

На брифинге первый заместитель директора Госбюро расследований Ольга Варченко сообщила, что речь идет о хищениях руководства Харьковского бронетанкового завода при поставках прицелов к танкам.

Как сообщали Українськi Новини, ранее говорилось о аудите "Укроборонпрома": технику списывают из-за "коррозии металла", а убытков накопилось на миллионы.

Ранее блогеры пробрались на территорию государственного предприятия "Харьковский бронетанковый завод". и опубликовали видео оттуда в соцсетях.

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