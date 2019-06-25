Україна і Грузія оскаржили повноваження російської делегації в ПАРЄ

Представники української і грузинської делегацій оскаржили повноваження російської делегації в ПАРЄ.

Про це йдеться в повідомленні ПАРЄ в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Повноваження російської делегації, представлені на відкритті сьогодні вранці, були оскаржені як за суттєвими, так і процедурних причин і негайно передані у відповідні комітети. ПАРЄ має вирішити питання завтра вдень", - йдеться в ньому.

Для того, щоб оскаржити повноваження делегації, згідно з правилами ПАРЄ, необхідна була підтримка 30 парламентаріїв з п'яти країн.

Згідно з правилами асамблеї, буде складено доповідь з переліком обмежень повноважень, за яким буде проходити голосування.

Як повідомляли Українські Новини, ПАРЄ відновила права Росії в асамблеї.

Раніше Ірина Геращенко заявила, що українська делегація в ПАРЄ не отримала жодної підтримки з боку Адміністрації Президента.

У свою чергу Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи відновити повноваження російської делегації.

Також був оприлюднений список країн, які проголосували у ПАРЄ за повернення Росії.