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25 червня 2019, вівторок, 15:05 34
Зовнішня політика 2019-06-25T17:45:02+03:00
Українські Новини
Україна і Грузія оскаржили повноваження російської делегації в ПАРЄ

Україна і Грузія оскаржили повноваження російської делегації в ПАРЄ

Представники української і грузинської делегацій оскаржили повноваження російської делегації в ПАРЄ.

Про це йдеться в повідомленні ПАРЄ в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Повноваження російської делегації, представлені на відкритті сьогодні вранці, були оскаржені як за суттєвими, так і процедурних причин і негайно передані у відповідні комітети. ПАРЄ має вирішити питання завтра вдень", - йдеться в ньому.

Для того, щоб оскаржити повноваження делегації, згідно з правилами ПАРЄ, необхідна була підтримка 30 парламентаріїв з п'яти країн.

Згідно з правилами асамблеї, буде складено доповідь з переліком обмежень повноважень, за яким буде проходити голосування.

Як повідомляли Українські Новини, ПАРЄ відновила права Росії в асамблеї.

Раніше Ірина Геращенко заявила, що українська делегація в ПАРЄ не отримала жодної підтримки з боку Адміністрації Президента.

У свою чергу Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи відновити повноваження російської делегації.

Також був оприлюднений список країн, які проголосували у ПАРЄ за повернення Росії.

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