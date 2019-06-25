У Росії повернення в ПАРЄ назвали "дуже позитивним кроком"

У Кремлі позитивно сприйняли ухвалення резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка набуває права для російської делегації. Про це у вівторок, 25 червня, журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Що стосується повернення нашої делегації в ПАРЄ, прийняття відповідної резолюції та напрямки наших парламентарів - це дуже позитивне явище, можна ставитися тільки позитивно", - сказав він.

Разом з цим Пєсков додав, що дане рішення депутатів ПАРЄ є перемогою здорового глузду.

У свою чергу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також дав прес-конференцію, в ході якої прокоментував ухвалення резолюції ПАРЄ, яка повертає права російської делегації.

"Ми вважаємо, що вельми позитивним кроком. Важливо, що делегації, які проголосували за цю резолюцію, а вони становили більшість, чітко заявили, що права, які повертаються Російської Федерації, не можуть бути оскаржені", - сказав він.

Тим часом, українська делегація в ПАРЄ покинула зал засідань асамблеї до четверга.

ПАРЄ відновила права Росії в асамблеї.

Ірина Геращенко стверджує, що українська делегація в Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) не отримала ніякої підтримки з боку Адміністрації Президента.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей під час виступу у Палаті громад заявила, що підтримує зняття санкцій з РФ в ПАРЄ.