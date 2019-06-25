Курс рубля в обмінниках впав

У вівторок, 25 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 24 червня зріс на 1 копе1ку і склав 3,63 гривень за 10 рублів.\r\nКурс продажу впав на 2 копійки і склав 4,23 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 25 червня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,63\r\n4,23\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,09\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня продовжує зміцнюватися у вівторок: офіційний курс валют 25 червня. \r\nНа початку робочого тижня курс долара впав. Також у понеділок знизився курс рубля.\r\nТим часом у Національному банку України заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.