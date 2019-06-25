Курс рубля в обмінниках впав

У вівторок, 25 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 24 червня зріс на 1 копе1ку і склав 3,63 гривень за 10 рублів.

Курс продажу впав на 2 копійки і склав 4,23 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 25 червня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,63 4,23 Максимальний 4,05 5,00 Мінімальний 2,50 4,09

Як повідомляли Українські Новини, гривня продовжує зміцнюватися у вівторок: офіційний курс валют 25 червня.

На початку робочого тижня курс долара впав. Також у понеділок знизився курс рубля.

Тим часом у Національному банку України заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.