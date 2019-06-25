Курс валют: долар просів, а євро підскочив

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 24 червня на 3,54 коп. до 26,3213 UAH\/USD, курс купівлі - на 0,04 коп. до 26,0234 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 8,53 коп. до 29,4641 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 4,07 коп. до 29,9572 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,0234\r\n26,3213\r\n29,4641\r\n29,9572\r\n3,63\r\n4,25\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,1200\r\n26,7000\r\n29,7000\r\n30,2500\r\n4,07\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,9000\r\n26,2000\r\n29,1500\r\n29,8000\r\n2,50\r\n4,09\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня продовжує зміцнюватися у вівторок: офіційний курс валют 25 червня. \r\nНа початку робочого тижня курс долара впав. Також у понеділок знизився курс рубля. \r\nТим часом у Національному банку України заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.