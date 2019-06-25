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25 червня 2019, вівторок, 10:41 9
Фінанси 2019-06-25T12:15:02+03:00
Українські Новини
Курс валют: долар просів, а євро підскочив

Курс валют: долар просів, а євро підскочив

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 24 червня на 3,54 коп. до 26,3213 UAH/USD, курс купівлі - на 0,04 коп. до 26,0234 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 8,53 коп. до 29,4641 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 4,07 коп. до 29,9572 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,0234 26,3213 29,4641 29,9572 3,63 4,25
Максимальний 26,1200 26,7000 29,7000 30,2500 4,07 5,00
Мінімальний 25,9000 26,2000 29,1500 29,8000 2,50 4,09

Як повідомляли Українські Новини, гривня продовжує зміцнюватися у вівторок: офіційний курс валют 25 червня.

На початку робочого тижня курс долара впав. Також у понеділок знизився курс рубля.

Тим часом у Національному банку України заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

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