Для кого можуть бути небезпечні свіжовичавлені фреші

Безумовно, свіжовичавлені фреші набагато корисніші, аніж соки в магазинах. Готувати фреші можна з чого завгодно: з апельсина, грейпфрута, яблук, а також з не менш корисних шовковиці, вишень і черешень.



Корисні властивості фрешів

Дуже цінна клітковина і пектинові речовини, які містяться в свіжовичавлених соках. Вони покращують роботу травної системи, кишечника, сприяють виведенню з організму холестерину. Все це в кінцевому результаті покращує імунітет і додає сил організму для боротьби з сезонними застудами.

Проте варто пам'ятати, що соки-фреші мають цілий ряд протипоказань, повідомляє health.kiev.ua.

Соки з цитрусових, кислих яблук, смородини, журавлини протипоказані при виразці, гастриті і панкреатиті. Такий сік може підвищити рівень кислотності в шлунку і викликати сильні болі або печію.

Треба бути обережнішими з виноградовим соком, так як в ньому багато глюкози. Він особливо небезпечний для людей з цукровим діабетом.

При хворобах печінки вживають морквяний, гарбузовий, яблучний сік, для схуднення п'ють динний і гарбузовий. При хворобах шлунка - картопляний сік, а при гіпертонії - розведений буряковий сік.

Найбільш безпечним соком вважається яблучний. У ньому багато вітамінів В6, В2, В1, А, З, а також біотину, фолієвої кислоти, магнію, фосфору, натрію, калію і заліза.

Правила вживання фрешев

Пити фреш потрібно перед сніданком або між прийомами їжі. Не бажано відкладати сік на десерт, адже ближче до обіду натуральний сік підсилює бродіння і може викликати здуття живота.

Концентрацію фрешу можна знизити за допомогою мінеральної води. Важливо пам'ятати, що такий сік довго не зберігається, тому випити його потрібно одразу після приготування.

Стоматологи радять чистити зуби відразу після фрешу, адже кислоти можуть негативно позначитися на зубній емалі.

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