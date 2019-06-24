Наприкінці тижня можуть початися відключення газу в 13 областях, - ЗМІ

Українську газову трубу можуть перекрити задовго до закінчення договору про транзит з Росією. ГТС ризикує зупинитися вже найближчим часом, як заявляє оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз". Якщо дочка "Нафтогазу" не виплатить борги найближчим часом, - половина українців може залишитися без газу, повідомляє "Страна".

Наприкінці минулого тижня компанія повідомила, що не змогла закупити паливний газ на аукціонах, тому що не було подано жодної пропозиції від постачальників.

"12 аукціонів на закупівлю паливного газу з липня по грудень загальним обсягом 880 млн кубічних метрів газу і очікуваною вартістю 5,72 млрд гривень без ПДВ не відбулися, оскільки жоден постачальник не дав тендерних пропозицій. Ймовірна причина - дефіцит коштів "Укртрансгазу" і як наслідок - несвоєчасні розрахунки з контрагентами", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті "Укртрансгазу".

Борг "дочки" "Нефтогазу" за газ для власних виробничо-технологічних потреб вже досяг рекордної суми в 4,1 млрд гривень. Якщо проблему не вдасться оперативно вирішити, без газу може залишитися половина України, включаючи населення, бюджетні організації і промислові підприємства.

Видання висловлює думку, що насправді проблеми "Укртрансгазу" з грошима позначають банкрутство ГТС, що готується, повну втрату транзиту російського газу, на якому Україна заробляє 3 млрд доларів на рік, і перспективи залишитися без газу вже з 1 січня 2020 року, що в розпал опалювального сезону буде відчутніше, ніж зараз, коли за вікном тридцятиградусна спека.

Зараз запас газу в підземних сховищах на технічні цілі "Укртрансгазу" складає 152 млн кубів, тоді як на місяць потрібно не менше 240 млн.

"Кілька постачальників готові в червні-серпні поставити "Укртрансгазу" 190 млн кубічних метрів газу за діючими контрактами, але тільки за умови оплати боргу за попередні періоди. При цьому потреби в газі для забезпечення роботи технологічного обладнання, власних потреб та балансування системи в червні- серпні складе близько 720 млн кубометрів", - йдеться в повідомленні компанії.

Тобто, незважаючи на те, що газ в підземних сховищах є, "доставити" його споживачам не вийде, так як необхідне обладнання і системи просто зупиняться.

"Укртрансгаз" ще 14 червня повідомив про насування НКРЕКП, Держслужбі з надзвичайних ситуацій і РНБО. Поки відреагувала тільки Держслужба з надзвичайних ситуацій, визнавши, що ситуація справді загрозлива - її кваліфікували як НС техногенного характеру (код 10800 - НС внаслідок аварії на системах життєзабезпечення).

Згідно з протоколом ДСНС (який багато в чому базується на звіті "Укртрансгазу"), вже з кінця червня варто очікувати наступних наслідків. По-перше, зменшитися прийом газу від українських видобувачів - з 56 млн до 39 млн кубів на добу. По-друге, скоротиться закачування імпортного газу в трубу - з 55 млрд до 25 млн кубів. По-третє, закачування газу в підземні сховища зменшиться з 75 млн до 34 млн кубів.

У підсумку, споживачів, підключених до магістральних газопроводів, просто відріжуть від газу. Ці газопроводи приходять територіями Харківської, Черкаської, Сумської, Полтавської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Вінницької, Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Тобто, покривають понад половину країни. Як прогнозують у ДСНС, відключення газу загрожує населенню, бюджетним установам, підприємствам теплокомуненерго, а також металургійним і хімічним підприємствам.

"Найбільше постраждає саме промисловість, яка влітку є основним споживачем газу", - говорить економіст Олексій Кущ.

Крім того, скоротиться транзит газу до Європи і Молдову з 290 млн до 115 млн кубів на добу, тобто, Україна зірве свої газові зобов'язання перед ЄС, що загрожує масштабним газовим скандалом.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" відмовився допомагати "Укртрансгазу" гасити борги і визнав ситуацію критичною. Прес-служба "Укртрансгазу" заявила, що дефіцит коштів "Укртрансгазу" може привести до дефолту компанії.

Тим часом "Нафтогаз" не надає Міненерго інформацію про ситуацію в "Укртрансгазі" та інших своїх компаніях.