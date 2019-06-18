"Укртрансгаз" заявляет о чрезвычайной ситуации государственного уровня

В связи с дефицитом средств "Укртрансгаз" не имеет возможности вовремя рассчитываться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд. Задолженность компании за март-апрель перед поставщиками топливного газа составляет 4,1 млрд грн. Как следствие, некоторые поставщики отказываются в дальнейшем передавать определенные действующими контрактами объемы газа. Остаточных объемов газа, которые были закуплены по предварительным договорам, достаточно для обеспечения работы ГТС только до 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Укртрансгаз" ведет переговоры с НКРЭКУ для немедленного исправления ситуации. Компания инициировала переговоры с кредиторами, включая НАК "Нафтогаз Украины", о реструктуризации задолженности. О ситуации проинформированы Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Критическое состояние Оператора ГТС вызвано рядом факторов, о чем в течение 2018 и 2019 гг. руководство "Укртрансгаза" постоянно информировало регулятора.

В первую очередь, финансовую ситуацию "Укртрансгаза" с каждым месяцем ухудшают экономически необоснованные временные тарифы для Оператора ГТС, которые были приняты НКРЭКУ в конце 2018 года.

Во-вторых, до сих пор не урегулирована проблема несанкционированного отбора газа из газотранспортной системы, которая дала возможность участникам рынка в период с 2016 по февраль 2019 года накопить более 38 млрд грн долга перед Укртрансгазом за услуги балансирования. После перехода газового рынка Украины на суточное балансировки с 1 марта 2019 года ситуация существенно не изменилась: операторы ГРМ продолжают незаконно отбирать газ из ГТС, в том числе для собственных производственно-технологических расходов, и не рассчитываться. За период марта-апреля 2019 года задолженность операторов ГРС выросла еще на 2,5 млрд грн.

Как сообщали Українські Новини, узел долгов на рынке газа ведет к его коллапсу.