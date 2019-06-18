подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
18 июня 2019, вторник, 11:09 34
Экономика 2019-06-18T11:20:42+03:00
Українські Новини
"Укртрансгаз" заявляет о чрезвычайной ситуации государственного уровня

"Укртрансгаз" заявляет о чрезвычайной ситуации государственного уровня

В связи с дефицитом средств "Укртрансгаз" не имеет возможности вовремя рассчитываться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд. Задолженность компании за март-апрель перед поставщиками топливного газа составляет 4,1 млрд грн. Как следствие, некоторые поставщики отказываются в дальнейшем передавать определенные действующими контрактами объемы газа. Остаточных объемов газа, которые были закуплены по предварительным договорам, достаточно для обеспечения работы ГТС только до 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Укртрансгаз" ведет переговоры с НКРЭКУ для немедленного исправления ситуации. Компания инициировала переговоры с кредиторами, включая НАК "Нафтогаз Украины", о реструктуризации задолженности. О ситуации проинформированы Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Критическое состояние Оператора ГТС вызвано рядом факторов, о чем в течение 2018 и 2019 гг. руководство "Укртрансгаза" постоянно информировало регулятора.

В первую очередь, финансовую ситуацию "Укртрансгаза" с каждым месяцем ухудшают экономически необоснованные временные тарифы для Оператора ГТС, которые были приняты НКРЭКУ в конце 2018 года.

Во-вторых, до сих пор не урегулирована проблема несанкционированного отбора газа из газотранспортной системы, которая  дала возможность участникам рынка в период с 2016 по февраль 2019 года накопить более 38 млрд грн долга перед Укртрансгазом за услуги балансирования. После перехода газового рынка Украины на суточное балансировки с 1 марта 2019 года ситуация существенно не изменилась: операторы ГРМ продолжают незаконно отбирать газ из ГТС, в том числе для собственных производственно-технологических расходов, и не рассчитываться. За период марта-апреля 2019 года задолженность операторов ГРС выросла еще на 2,5 млрд грн.

Как сообщали Українські Новини, узел долгов на рынке газа ведет к его коллапсу.

Больше новостей о: Газ ГТС Украины Укртрансгаз Долги за газ

Архив
Новости
"Укртрансгаз" заявляет о чрезвычайной ситуации государственного уровня 11:09
Представитель Зеленского в Раде Стефанчук считает эффективной американскую модель Верховного суда, где действует только 9 судей 11:08
"Нельзя ждать результатов Минска еще 5 лет. Могут быть другие пути", - Зеленский 10:55
Комитет по защите журналистов призвал Зеленского сделать свободу слова приоритетом в Украине 10:51
Рубль после резкого падения начал дорожать 10:40
больше новостей
Петросян и Степаненко воссоединились. Фото: rg.ru
Петросян вернулся к Степаненко после отдыха в Дубае с шампанским и фруктами, - СМИ 15:58
Причиной взрыва в Киеве на Тургеневской назвали утечку газа 15:32
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
больше новостей
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
Зеленский намерен разработать свой проект судебной реформы, - Богдан 14:46
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
Зеленский прибыл во Францию. Фото: @isabelledumont
Зеленский прибыл во Францию и уже посетил стартап-кампус Station F 14:11
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok