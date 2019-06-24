Зеленський звільнив Шмітька з посади начальника управління СБУ в Криму

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Шмітька з посади начальника головного управління Служби безпеки України в Криму.\r\nПро це йдеться в указі Президента №424 від 24 червня, передають Українські Новини.\r\n"Звільнити Шмітька Олександра Григоровича з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим", - написано в ньому.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, в червні 2018 року колишній Президент Петро Порошенко призначив Шмітька начальником управління Служби безпеки України в Криму.\r\nТакож сьогодні Зеленський звільнив трьох губернаторів областей і відразу призначив їм тимчасові заміни.\r\nА ще Зеленський звільнив 12 голів обласних державних адміністрацій 3 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій і призначив 12 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій.