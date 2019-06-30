Найкращі серіали червня за версією BBC Culture

BBC Сulture склали рейтинг найкращих серіалів липня, які мають хороший рейтинг, але поки не змогли обігнати перший в рейтингу IMDb "Чорнобиль". "Велика маленька брехня" Драма про життя 5 жінок в каліфорнійському містечку із зоряним авторським складом мала ідеальну кінцівку. Але фантастичний успіх телешоу, незабутній саундтрек і таємниця героїні Ніколь Кідман зробили другий сезон серіалу неминучим. Після жахливих подій на благодійній шкільній вечірці Мадлен (Різ Уізерспун), Селеста (Ніколь Кідман), Джейн (Шейла Вудлі), Рената (Лора Дерн) і Бонні (Зої Кравіц) повертаються до нормального життя, або принаймні його подобою. Поки в Монтереї не є мати загиблого чоловіка Селести (Меріл Стріп) і не почне розслідувати вбивство сина.\r\n"Велика маленька брехня". Фото: HBO\/SKY ATLANTIC\r\n"Розповідь служниці"\r\nСюжет третього сезону антиутопії про недалеке майбутнє, в якому жінки потрапляють в рабство для народження дітей, вийшов за рамки роману Маргарет Етвуд, що ліг в його основу.\r\nУ попередніх серіях герої серіалу досить настраждалися разом з головною героїнею Джун (Елізабет Мосс). Однак за участю дедалі більшої кількості жінок в протестах диктаторський режим Гілеада почав давати тріщину.\r\nВідправивши свою новонароджену дочку Ніколь в Канаду разом зі своєю спільницею Емілі, Фредова з головою занурюється в боротьбу проти нової влади країни.\r\n"Розповідь служниці". Фото: HULU\r\n"Темрява"\r\nГоловний герой серіалу Йонас (Луїс Хофманн) разом зі своїми друзями і сім'єю потрапляє в дивовижну подорож, де простір і час переплутані між 2019, 1986, 1953 і в кінці кінців 2052 роками.\r\nНа початку другого сезону (або "другого циклу" трилогії) Йогас виявляється в пастці в постапокаліптичному майбутньому, відчайдушно намагаючись повернутися назад до 2020 року.\r\nСхоже, всі ці переміщення в часі контролює дивна постать на ім'я Ной, яка володіє дивовижною владою переписувати минуле.\r\n"Темрява". Фото: NETFLIX\r\n"Найгучніший голос"\r\nРассел Кроу і Сієнна Міллер грають засновника Fox News Роджера Айлза і його дружину Елізабет.\r\nГенеральний директор Fox News керував каналом протягом двох десятиліть і перетворив його на потужний голос серед ЗМІ Америки.\r\nСеріал розповідає про останні 10 років Айлза, з чого почалася його кар'єра медіамагната, а також про звинувачення, які поклали край його кар'єрі.\r\n"Найгучніший голос". Фото: SHOWTIME\r\n"Чорне дзеркало"\r\nНауково-фантастична антологія повернулася з трисерійний п'ятим сезоном.\r\nВ ролях знялися Ендрю Скотт, Майлі Сайрус, Ентоні Мекі і Яхья Абдул-Матен II.\r\nЯк нещодавно зазначив в інтерв'ю BBC творець "Чорного Дзеркала" Чарлі Брукер, нам треба боятися не технологій, а нас самих: "Ми не вважаємо технології лиходієм, але показуємо, що вони - потужне знаряддя, яким люди занадто зловживають".\r\n"Чорне дзеркало". Фото: NETFLIX\r\n"Занадто старий, щоб померти молодим"\r\nХоррор-серіал данського режисера Ніколаса Віндінга Рефна.\r\nЦе історія про офіцера поліції, який після вбивства напарника виявляється втягнутим в кримінальний світ Лос-Анджелеса.\r\nРазом з колишнім агентом ФБР, який перетворився в героя-месника (Джон Хоукс) Мартін вбиває найбільш порочних злочинців міста.\r\nУ фільмі присутні гротескні сцени насильства.\r\n"Занадто старий, щоб померти молодим". Фото: AMAZONE PRIME VIDEO\r\n"Легіон"\r\nЗаснований на супергеройських коміксах Marvel, серіал "Легіон" оповідає про людину на ім'я Девід Геллер. Одного разу Девід дізнається, що голоси й бачення, які він вважав результатом своєї шизофренії, насправді є реальністю. А він сам - мутант з неймовірною суперсилою.\r\n"Легіон". Фото: FX\r\n"Країна Різдва"\r\nАмериканський серіал жахів, знятий за мотивами однойменного роману Джо Хілла (сина Стівена Кінга).\r\nДемон, щоб зберегти свою юну зовнішність пожирає душі дітей, а їх тіла укладає в страшній крижаний Країні Різдва.\r\n"Країна Різдва". Фото: AMC"Адвокат"\r\nФренк, який до сих пір переживає трагічну загибель своїх батьків 20 років тому, дізнається, що вибух автомобіля не був випадковістю.\r\nВбивцею виявляється датський гангстер Томас Вальдман, який зараз є одним з найвпливовіших клієнтів юридичної фірми Френка.\r\nЩоб помститися за смерть батьків, Френк вирішує проникнути в організацію Вальдман і стає його особистим адвокатом. Але чи зможе він вийти з небезпечної гри тепер, коли його близьким загрожує серйозна небезпека?\r\nРаніше серіал "Чорнобиль" викликав туристичний бум в Україні.\r\nТим часом прем'єра серіалу "Чорнобиль" відбулася в Україні.\r\nNetflix і WWS випустили серіал, в якому показали Україну.\r\n