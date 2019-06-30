Кращі серіали червня за версією BBC Сulture

BBC Сulture склали список кращих серіалів червня, які мають хороший рейтинг, але поки не змогли обійти перший в рейтингу IMDb "Чорнобиль". "Велика маленка брехня"\r\nДрама про життя 5 жінок з каліфорнійського містечка із зірковим акторським складом мала ідеальну кінцівку. Але фантастичний успіх телешоу, незабутній саундтрек і таємниця героїні Ніколь Кідман зробили другий сезон серіалу неминучим. \r\nПісля жахливих поддій на благодійній шкільній вечірці После Мадлен (Різ Уізерспун), Селеста (Ніколь Кідман), Джейн (Шейлен Вудлі), Рената (Лора Дерн) і Бонні (Зої Кравіц) повертаються до звичайного життя, або принаймні його подоби. \r\nДоки у Монтереї не з'являється мати загиблого чоловіка Селести (Меріл Стріп) і не почне розслідувати вбивство сина.\r\n"Велика маленька брехня". Фото: HBO\/SKY ATLANTIC\r\n"Розповідь служниці"\r\nСюжет третього сезону антиутопії про недалеке майбутнє, в якому жінки потрапляють у рабство для народження дітей, вийшов далеко за межі роману Маргарет Етвуд, що ліг в його основу. У попередніх серіях прихильники серіалу вдосталь настраждалися разом із головною героїнею Джун (Елізабет Мосс). Проте з участю дедалі більшого числа жінок у протестах диктаторський режим Гілеада почав давати тріщину.\r\n"Розповідь служниці". Фото: HULU\r\n"Темрява"\r\nГоловний герой серіалу Йонас (Луїс Хофманн) разом зі своїми друзями та родиною потрапляє у дивну подорож, в якій простір і час переплутані між 2019, 1986, 1953 і зрештою 2052 роками.\r\nНа початку другого сезону (або "другого циклу" трилогії) Йогас опиняється в пастці у постапокаліптичному майбутньому, відчайдушно намагаючись повернутися назад до 2020 року.\r\nСхоже, всі ці переміщення в часі контролює химерна постать на ім'я Ной, наділена дивною владою переписувати минуле.\r\n"Темрява". Фото: NETFLIX\r\n"Найгучніший голос"\r\nРассел Кроу и Сієнна Міллер грают засновника Fox News Роджера Айлза і його дружину Елізабет.\r\nГенеральный директор Fox News керував каналом протягом двох десятиліть і перетворив його на найпотужніший голос серед ЗМІ Америки. \r\nСеріал розповідає про останні 10 років Айлза, з чого розпочалась його кар'єра медіамагната, а також про звинувачення, які поклали кінець його кар'єрі. \r\n"Найгучніший голос". Фото: SHOWTIME\r\n"Чорне дзеркало"\r\nНауково-фантастична антологія повернулась з трьохсерійним п'ятим сезоном. \r\nВ ролях знялися Ендрю Скотт, Майлі Сайрус, В ролях снялись Эндрю Скотт, Майли Сайрус, Ентоні Мекі і Ях'я Абдул-Матенен II.\r\nЯк нещодавно зазначив в інтерв'ю BBC творець "Чорного Дзеркала" Чарлі Брукер, нам треба боятися не технологій, а нас самих: "Ми не вважаємо технології лиходієм, але показуємо, що вони - потужне знаряддя, яким люди надто зловживають".\r\n"Черное зеркало". Фото: NETFLIX\r\n"Занадто старий, щоб померти молодим"\r\nХорор-серіал данського режисера Ніколаса Віндінга Рефна.\r\nЦе історія про офіцера поліції, який після вбивства напарника опиняється втянутим у кримінальний світ Лос-Анджелеса.\r\nРазом з колишнім агентом ФБР, який перетворився на героя-месника (Джон Хоукс) Мартін вбиває найбільш порочних злочинців міста.\r\nВ фільмі присутні гротескні сцени насилля.\r\n"Занадто старий, щоб померти молодим". Фото: AMAZONE PRIME VIDEO \r\n"Легіон"\r\n"Легіон". Фото: FX\r\n"Країна Різдва"\r\nАмериканський серіал жахів, знятий за мотивами однойменного роману Джо Хілла (сина Стівена Кінга).\r\nДемон, для того, щоб зберегти свою юну зовнішність пожирає душі дітей, а їхні тіла ув'язнює у моторошній крижаній Країні Різдва.\r\n"Країна Різдва". Фото: AMC\r\n"Адвокат"\r\nФренк, який досі переживає трагічну загибель своїх батьків 20 років тому, дізнається, що вибух автомобіля був не випадковістю. \r\nВбивцею виявляється данський ганстер Томас Вальдман, котрий зараз є одним з найвпливовіших клієнтів юридичної фірми Френка. \r\nЩоб помститися за смерть батьків, головний герой вирішує проникнути в організацію Вальдман і стає його особистим адвокатом. Чи зможе він вийти з небезпечної гри, коли його близьким загрожує серйозна небезпека?"Адвокат". Фото: CHANNEL 4\/WALTER PRESENTS\r\nРаніше серіал "Чорнобиль" викликав туристияний бум в Зону відчуження.\r\nТим часом прем'єра серіалу "Чорнобиль" відбулася в Україні .\r\nNetflix і WWS випустили серіал, в якому показали Україну.