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30 червня 2019, неділя, 09:30 13
Афіша 2019-06-30T09:30:01+03:00
Українські Новини
Кращі серіали червня за версією BBC Сulture

Кращі серіали червня за версією BBC Сulture

Попкорн. Фото: pixabay
Попкорн. Фото: pixabay

BBC Сulture склали список кращих серіалів червня, які мають хороший рейтинг, але поки не змогли обійти перший в рейтингу   IMDb "Чорнобиль".


"Велика маленка брехня"

Драма про життя 5 жінок з каліфорнійського містечка із зірковим акторським складом мала ідеальну кінцівку. Але фантастичний успіх телешоу, незабутній саундтрек і таємниця героїні Ніколь Кідман зробили другий сезон серіалу неминучим. 

Після жахливих поддій на благодійній шкільній вечірці После Мадлен (Різ Уізерспун), Селеста (Ніколь Кідман), Джейн (Шейлен Вудлі), Рената (Лора Дерн) і Бонні (Зої Кравіц) повертаються до звичайного життя, або принаймні його подоби. 

Доки у Монтереї не з'являється мати загиблого чоловіка Селести (Меріл Стріп) і не почне розслідувати вбивство сина.

"Велика маленька брехня". Фото: HBO/SKY ATLANTIC

"Розповідь служниці"

Сюжет третього сезону антиутопії про недалеке майбутнє, в якому жінки потрапляють у рабство для народження дітей, вийшов далеко за межі роману Маргарет Етвуд, що ліг в його основу. 

У попередніх серіях прихильники серіалу вдосталь настраждалися разом із головною героїнею Джун (Елізабет Мосс). Проте з участю дедалі більшого числа жінок у протестах диктаторський режим Гілеада почав давати тріщину.

"Розповідь служниці". Фото: HULU

"Темрява"

Головний герой серіалу Йонас (Луїс Хофманн) разом зі своїми друзями та родиною потрапляє у дивну подорож, в якій простір і час переплутані між 2019, 1986, 1953 і зрештою 2052 роками.

На початку другого сезону (або "другого циклу" трилогії) Йогас опиняється в пастці у постапокаліптичному майбутньому, відчайдушно намагаючись повернутися назад до 2020 року.

Схоже, всі ці переміщення в часі контролює химерна постать на ім'я Ной, наділена дивною владою переписувати минуле.

"Темрява". Фото: NETFLIX

"Найгучніший голос"

Рассел Кроу и Сієнна Міллер грают засновника Fox News Роджера Айлза і його дружину Елізабет.

Генеральный директор Fox News керував каналом протягом двох десятиліть і перетворив його на найпотужніший голос серед ЗМІ Америки. 

Серіал розповідає про останні 10 років Айлза, з чого розпочалась його кар'єра медіамагната, а також про звинувачення, які поклали кінець його кар'єрі. 

"Найгучніший голос". Фото: SHOWTIME

"Чорне дзеркало"

Науково-фантастична антологія повернулась з трьохсерійним п'ятим сезоном. 

В ролях знялися Ендрю Скотт, Майлі Сайрус, В ролях снялись Эндрю Скотт, Майли Сайрус,  Ентоні Мекі і Ях'я Абдул-Матенен II.

Як нещодавно зазначив в інтерв'ю BBC творець "Чорного Дзеркала" Чарлі Брукер, нам треба боятися не технологій, а нас самих: "Ми не вважаємо технології лиходієм, але показуємо, що вони - потужне знаряддя, яким люди надто зловживають".

"Черное зеркало". Фото: NETFLIX

"Занадто старий, щоб померти молодим"

Хорор-серіал данського режисера Ніколаса Віндінга Рефна.

Це історія про офіцера поліції, який після вбивства напарника опиняється втянутим у кримінальний світ Лос-Анджелеса.

Разом з колишнім агентом ФБР, який перетворився на героя-месника (Джон Хоукс) Мартін вбиває найбільш порочних злочинців міста.

В фільмі присутні гротескні сцени насилля.

"Занадто старий, щоб померти молодим". Фото: AMAZONE PRIME VIDEO

"Легіон"

"Легіон". Фото: FX

"Країна Різдва"

Американський серіал жахів, знятий за мотивами однойменного роману Джо Хілла (сина Стівена Кінга).

Демон, для того, щоб зберегти свою юну зовнішність пожирає душі дітей, а їхні тіла ув'язнює у моторошній крижаній Країні Різдва.

"Країна Різдва". Фото: AMC

"Адвокат"

Френк, який досі переживає трагічну загибель своїх батьків 20 років тому, дізнається, що вибух автомобіля був не випадковістю.  

Вбивцею виявляється данський ганстер Томас Вальдман, котрий зараз є одним з найвпливовіших клієнтів юридичної фірми Френка. 

Щоб помститися за смерть батьків, головний герой вирішує проникнути в організацію Вальдман і стає його особистим адвокатом. Чи зможе він вийти з небезпечної гри, коли його близьким загрожує серйозна небезпека?

"Адвокат". Фото: CHANNEL 4/WALTER PRESENTS

Раніше серіал "Чорнобиль" викликав туристияний бум в Зону відчуження.

Тим часом  прем'єра серіалу "Чорнобиль" відбулася в Україні .

Netflix і WWS випустили серіал, в якому показали Україну.

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