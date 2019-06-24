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24 червня 2019, понеділок, 12:50 35
Силові структури 2019-06-24T12:56:01+03:00
Українські Новини
Князєв звільнив керівництво Нацполіції Вінниччини через вбивство поліцейськими активіста

Князєв звільнив керівництво Нацполіції Вінниччини через вбивство поліцейськими активіста

Олександр Комарницький. Фото: gp.org
Олександр Комарницький. Фото: gp.org

Голова Національної поліції Сергій Князєв звільнив начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрія Педоса і його заступника Сергія Сокиряна через вбивство поліцейськими активіста "Громадянської позиції" Олександра Комарницького, померлого в лікарні 23 червня після побиття 11 червня.

Про це Князєв сказав на брифінгу в Вінниці, передають Українські Новини.

Він зазначив, що задовольнив рапорт Педоса і замість нього призначено в. о. начальника ГУ Нацполіції у Вінницькій області Руслана Мороза.

Крім того, звільнено з посади та з органів поліції заступник начальника обласної поліції Сокиряна.

Замість нього призначений Ігор Мандрикович - начальник обласного підрозділу внутрішньої безпеки поліції.

Крім того, притягнуто до дисциплінарної відповідальності ще 4 начальників районного відділу поліції.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура повідомила 2 патрульним поліцейським про підозрі в умисному вбивстві 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому. Крім того, в Полтавській області в магазині поліцейські побили чоловіка.

Раніше невідомі обстріляли автомобіль співробітників штабу Гриценка.

Також журналіст Вадим Комаров пішов з життя після жорстокого побиття в центрі Черкас.

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