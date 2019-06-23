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23 июня 2019, воскресенье, 20:31 108
Происшествия 2019-06-23T20:40:03+03:00
Українські Новини
Активист одной из партий умер после избиения полицейскими в Виннице

Активист одной из партий умер после избиения полицейскими в Виннице

Александр Комарницкий. Фото: gp.org
Александр Комарницкий. Фото: gp.org

Активист политической партии "Гражданская позиция" Александр Комарницкий умер после избиения полицейскими в Виннице.

Об этом говорится в заявлении партии, передают Українськi Новини.

"Сегодня остановилось сердце замечательного человека, пылкого патриота Украины, Александра Комарницкого. Трагедия, которая в один из июньских вечеров произошла на улице нашего города... Полиция, которая должна охранять покой и мирную жизнь граждан, - избила Сашу до состояния, ставшего смертельным", - сказано в нем.

Комарницкий находился в коме после жестокого избиения со стороны полицейских 11 июня.

Конфликт произошел из-за того, что активист "Гражданской позиции" отказался быть понятым по требованию полиции.

22 июня суд отпустил под домашний арест полицейского, подозреваемого в избиении Комарницкого.

"Гражданская позиция" требует наказать убийц и отправить в отставку руководство Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура сообщила 2 патрульным полицейским о подозрении в умышленном убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком. Кроме того, в Полтавской области в магазине полицейские избили мужчину.

Ранее неизвестные обстреляли автомобиль сотрудников штаба Гриценко.

Также журналист Вадим Комаров ушел из жизни после жестокого избиения в центре Черкасс.

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