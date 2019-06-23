Операція не допомогла: Військовий ЗСУ Карлаш помер від осколкового поранення в шпиталі Харкова

У той час, як під низкою обстрілів на Донбасі двоє військових отримали поранення, 23 червня близько 10 ранку в шпиталі Харкова помер військовий Олексій Карлаш "Карлсон", що отримав раніше осколкове поранення в голову на Донбасі.

Про це повідомив колишній військовий Олексій Бешуля на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Починали службу разом у 2014 році. А сьогодні вранці він помер у Харківському шпиталі. Осколкове поранення в голову", - повідомив колишній військовий.

Бешуля уточнив, що Карлашу провели операцію, проте близько 10 ранку він пішов з життя.

Олексій Карлаш був родом з Богуслава (Київська область), проживав у Києві.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 31 раз порушили режим припинення вогню в День скорботи, з них 8 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. 1 український військовий загинув, ще 8 отримали поранення.

Раніше на Донбасі бойовики поранили трьох українських військових і поплатилися п'ятьма "бійцями". Також на Донбасі 19 червня загинув боєць ВСУ, ще один поранений.