На Донбассе в День скорби произошло обострение: 1 воин погиб, 8 раненых

За прошедшие сутки боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 1 украинский военный погиб, еще 8 - получили ранения.\r\nОб этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил.\r\n"В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе населенного пункта Оленевка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады", – сказано в сообщении штаба.\r\nИз-за интенсивного обстрела, который вели боевики, украинские военные не смогли забрать тело.\r\n"Дежурными огневыми средствами был открыт огонь, противник понес потери. Продолжаются мероприятия по возвращению тела погибшего воина", – добавила пресс-служба.\r\n"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - заявили в штабе.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 21 раз обстрелял позиции ОС: возле Водяного, в районе Старогнатовки, возле Широкиного, окрестности Красногоровки, возле Гнутового, в районе Павлополя, возле Новотроицкого, окрестности Лебединского, возле Опытного, возле Авдеевки и Песок .\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 10 раз: в районе Песчаного, окрестности Южного, возле Новолуганского, окрестности Майорска, возле Зайцевого, возле Новоалександровки.\r\n"По данным разведки, 22 июня один оккупант был ранен, уничтожено БПЛА противника и повреждено 1 бронемашину", - говорится в отчете.\r\nС начала текущих суток оккупанты три раза обстреляли позиции Объединенных сил.\r\n"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: возле Павлополя - из миномета калибра 120 мм.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции ОС: окрестности Шумов - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; возле Южного - из автоматических гранатометов", - подчеркнули в пресс-центре.\r\nКак сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики ранили троих украинских военных и поплатились пятью "бойцами".\r\nТем временем на Донбассе 19 июня погиб боец ВСУ, еще один ранен.\r\nВ то же время, Президент Владимир Зеленский считает, что необходимо делать все для того, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений.