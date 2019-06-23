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23 июня 2019, воскресенье, 08:15 50
Силовые структуры 2019-06-23T08:43:24+03:00
Українські Новини
На Донбассе в День скорби произошло обострение: 1 воин погиб, 8 раненых

На Донбассе в День скорби произошло обострение: 1 воин погиб, 8 раненых

Свеча памяти. Фото: wikipedia.org
Свеча памяти. Фото: wikipedia.org

За прошедшие сутки боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 1 украинский военный погиб, еще 8 - получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил.

"В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе населенного пункта Оленевка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады", – сказано в сообщении штаба.

Из-за интенсивного обстрела, который вели боевики, украинские военные не смогли забрать тело.

"Дежурными огневыми средствами был открыт огонь, противник понес потери. Продолжаются мероприятия по возвращению тела погибшего воина", – добавила пресс-служба.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - заявили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 21 раз обстрелял позиции ОС: возле Водяного, в районе Старогнатовки, возле Широкиного, окрестности Красногоровки, возле Гнутового, в районе Павлополя, возле Новотроицкого, окрестности Лебединского, возле Опытного, возле Авдеевки и Песок .

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 10 раз: в районе Песчаного, окрестности Южного, возле Новолуганского, окрестности Майорска, возле Зайцевого, возле Новоалександровки.

"По данным разведки, 22 июня один оккупант был ранен, уничтожено БПЛА противника и повреждено 1 бронемашину", - говорится в отчете.

С начала текущих суток оккупанты три раза обстреляли позиции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: возле Павлополя - из миномета калибра 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции ОС: окрестности Шумов - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; возле Южного - из автоматических гранатометов", - подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики ранили троих украинских военных и поплатились пятью "бойцами".

Тем временем на Донбассе 19 июня погиб боец ВСУ, еще один ранен.

В то же время, Президент Владимир Зеленский считает, что необходимо делать все для того, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений.

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