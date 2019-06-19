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19 июня 2019, среда, 19:50 30
Силовые структуры 2019-06-19T19:50:49+03:00
Українські Новини
На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен

На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 19 июня, 1 военный погиб и 1 ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил, из них: вблизи населенного пункта Новотроицкое - из гранатометов различных систем; в районе населенного пункта Лебединское - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи города Марьинка - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 1 раз обстрелял позиции ООС вблизи населенного пункта Новозвановка из автоматических гранатометов.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, на Троицу боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили двух воинов.

Ранее боевики применили на Донбассе запрещенное оружие и понесли потери.

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