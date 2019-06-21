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21 июня 2019, пятница, 08:24 142
Политика 2019-06-21T08:26:04+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики ранили троих украинских военных и поплатились пятью "бойцами"

На Донбассе боевики ранили троих украинских военных и поплатились пятью "бойцами"

Вчера, 20 июня, в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Из них пять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Ранены трое украинских военных, еще один – получил боевую травму. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз.

"За минувшие сутки три украинских военнослужащих были ранены, один получил боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 20 июня двое оккупантов уничтожены и трое ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. 

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе 19 июня погиб боец ВСУ, еще один ранен.

Ранее в зоне ООС трое украинских военных получили ранения, есть погибший.

Больше новостей о: Боевики война на Донбассе Ситуация в зоне ООС ранен украинский военный

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