Под чередой обстрелов на Донбассе двое военных получили ранения

Боевики 12 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в воскресенье, 2 военнослужащих ранены.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\n"С начала суток враг 12 раз нарушил режим прекрашения огня", - сказано в нем.\r\nБоевики вели обстрелы из минометов крупного калибра, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.\r\nВ районе оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 6 обстрелов.\r\nЕще 6 обстрелов боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".\r\nВ результате обстрелов ранены 2 военных.\r\nОбъединенные силы ответили огнем на провокации противника, потери боевиков уточняются.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на Донбассе в День скорби произошло обострение: 1 воин погиб, 8 раненых. Ранее боевики 25 раз открывали огонь по украинским военным, ранены четверо оккупантов.\r\nТем временем президент Владимир Зеленский считает, что необходимо делать все для того, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений.