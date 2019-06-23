Под чередой обстрелов на Донбассе двое военных получили ранения

Боевики 12 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в воскресенье, 2 военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг 12 раз нарушил режим прекрашения огня", - сказано в нем.

Боевики вели обстрелы из минометов крупного калибра, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В районе оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 6 обстрелов.

Еще 6 обстрелов боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате обстрелов ранены 2 военных.

Объединенные силы ответили огнем на провокации противника, потери боевиков уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе в День скорби произошло обострение: 1 воин погиб, 8 раненых. Ранее боевики 25 раз открывали огонь по украинским военным, ранены четверо оккупантов.

Тем временем президент Владимир Зеленский считает, что необходимо делать все для того, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений.