ПЦУ відсторонила двох священиків через підтримку Філарета

Ієромонаха Іллю (Ігоря Ігоровича Зеленського) та архімандрита Андрія (Мацурака) Православна церква України звільнила за "участь у заходах, спрямованих на поділ Церкви"\r\nПро це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці ПЦУ в Facebook.\r\nТак, Православна церква відсторонив від виконання обов'язків у зв'язку з їх підтримкою так званого "Собору УПЦ КП", організованого Патріархом Філаретом, на якому підтримали рішення про відновлення Української православної церкви Київського патріархату і відмова від томосу про автокефалію ПЦУ.\r\nУказ ПЦУ. Документ: facebook.сом\/Orthodox.in.Ukraine\r\nУказ ПЦУ. Документ: facebook.сом\/Orthodox.in.Ukraine\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у ПЦУ заявили, що збори Філарета можна назвати чим завгодно, але не Собором УПЦ КП.\r\nНа "соборі" Філарета відновили Київський патріархат і відкинули Томос. ЗМІ повідомляди, що Філарет і далі буде вважати себе патріархом київським і претендує на все майно і всі гроші УПЦ КП, які тепер перейшли до ПЦУ.\r\nРаніше Філарет провів зустріч з представниками Вселенського патріархату.