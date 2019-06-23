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23 червня 2019, неділя, 18:10 23 Документ
Політика 2019-06-23T20:30:03+03:00
Українські Новини
ПЦУ відсторонила двох священиків через підтримку Філарета

ПЦУ відсторонила двох священиків через підтримку Філарета

Ієромонаха Іллю (Ігоря Ігоровича Зеленського) та архімандрита Андрія (Мацурака) Православна церква України звільнила за "участь у заходах, спрямованих на поділ Церкви"

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці ПЦУ в Facebook.

Так, Православна церква відсторонив від виконання обов'язків у зв'язку з їх підтримкою так званого "Собору УПЦ КП", організованого Патріархом Філаретом, на якому підтримали рішення про відновлення Української православної церкви Київського патріархату і відмова від томосу про автокефалію ПЦУ.

Указ ПЦУ. Документ: facebook.сом/Orthodox.in.UkraineУказ ПЦУ. Документ: facebook.сом/Orthodox.in.Ukraine

Указ ПЦУ. Документ: facebook.сом/Orthodox.in.UkraineУказ ПЦУ. Документ: facebook.сом/Orthodox.in.Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, у ПЦУ заявили, що збори Філарета можна назвати чим завгодно, але не Собором УПЦ КП.

На "соборі" Філарета відновили Київський патріархат і відкинули Томос. ЗМІ повідомляди, що Філарет і далі буде вважати себе патріархом  київським і претендує на все майно і всі гроші  УПЦ КП, які тепер перейшли до ПЦУ.

Раніше Філарет провів зустріч з представниками Вселенського патріархату.

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