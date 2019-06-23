ПЦУ відсторонила двох священиків через підтримку Філарета

Ієромонаха Іллю (Ігоря Ігоровича Зеленського) та архімандрита Андрія (Мацурака) Православна церква України звільнила за "участь у заходах, спрямованих на поділ Церкви"

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці ПЦУ в Facebook.

Так, Православна церква відсторонив від виконання обов'язків у зв'язку з їх підтримкою так званого "Собору УПЦ КП", організованого Патріархом Філаретом, на якому підтримали рішення про відновлення Української православної церкви Київського патріархату і відмова від томосу про автокефалію ПЦУ.

Указ ПЦУ. Документ: facebook.сом/Orthodox.in.Ukraine

Указ ПЦУ. Документ: facebook.сом/Orthodox.in.Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, у ПЦУ заявили, що збори Філарета можна назвати чим завгодно, але не Собором УПЦ КП.

На "соборі" Філарета відновили Київський патріархат і відкинули Томос. ЗМІ повідомляди, що Філарет і далі буде вважати себе патріархом київським і претендує на все майно і всі гроші УПЦ КП, які тепер перейшли до ПЦУ.

Раніше Філарет провів зустріч з представниками Вселенського патріархату.