На "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос, - СМИ

На сборах патриарха Православной церкви Украины Филарета, которые он сам назвал "поместным собором", было принято решение восстановить УПЦ Киевского патриархата. Об этом сообщается в Telegram-канале "Украинской правды" "УП.Off the record".

Так, сообщается, что Филарет и дальше считает себя патриархом киевским и претендует на все имущество и все деньги УПЦ КП, которые теперь перешли ПЦУ.

По данням "Страны", на Соборе единогласно проголосовали за постановление и обращение к президенту Владимиру Зеленскому.

В частности, в постановлении на двух листах А4 указаны основные 10 пунктов, на основании которых церковь Киевского патриархата отменяет Поместный собор 15 декабря, на котором была создана ПЦУ.

Сообщается, что в постановлении есть пункт, в котором указывается, что выданный Украине Томос не соответствует статусу автокефальных церквей и ставит Украину в зависимость от Вселенского патриархата.

Как сообщали Українські Новини, Филарет ранее разослал приглашения на "Собор УПЦ КП".

Ранее Филарет провел встречу с представителями Вселенского патриархата.