подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.1 29.85
˟
20 июня 2019, четверг, 15:13 69
Политика 2019-06-20T15:28:25+03:00
Українські Новини
На "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос, - СМИ

На "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос, - СМИ

Филарет. Фото: cerkva.info
Филарет. Фото: cerkva.info

На сборах патриарха Православной церкви Украины Филарета, которые он сам назвал "поместным собором", было принято решение восстановить УПЦ Киевского патриархата. Об этом сообщается в Telegram-канале "Украинской правды" "УП.Off the record".

Так, сообщается, что Филарет и дальше считает себя патриархом киевским и претендует на все имущество и все деньги УПЦ КП, которые теперь перешли ПЦУ.

По данням "Страны", на Соборе единогласно проголосовали за постановление и обращение к президенту Владимиру Зеленскому.

В частности, в постановлении на двух листах А4 указаны основные 10 пунктов, на основании которых церковь Киевского патриархата отменяет Поместный собор 15 декабря, на котором была создана ПЦУ.

Сообщается, что в постановлении есть пункт, в котором указывается,  что выданный Украине Томос не соответствует статусу автокефальных церквей и ставит Украину в зависимость от Вселенского патриархата.

Как сообщали Українські Новини, Филарет ранее разослал приглашения на "Собор УПЦ КП".

Ранее Филарет провел встречу с представителями Вселенского патриархата.

Больше новостей о: УПЦ КП Собор Филарет

Архив
Новости
Рада отказалась предоставить официальную биографию нардепа, главы СВР Бухарева 15:41 Документ
В последний день регистрации кандидатов в депутаты "заминировали" ЦИК 15:33
Украинская энергобиржа стала лучшей площадкой для аукционов по продаже электроэнергии с 1 июля, – Дубовский 15:28
Филарет. Фото: cerkva.info
На "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос, - СМИ 15:13
НАБУ провело обыски в квартире председателя НКРЭКУ, - Корольчук 15:10
больше новостей
Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Игорь Гиркин и Александр Бородай. Скриншот youtube/Politie
Обнародованы телефонные переговоры боевиков с Аксеновым и Сурковым по делу MH17 15:27
Град и шквалы: в части Украины объявлено штормовое предупреждение 11:10
больше новостей
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Президент Владимир Зеленский на передовой. Фото: president.gov.ua
Минобороны опровергло свое же сообщение о призыве Зеленского на военную службу 07:00 Документ
Митрополит Онуфрий встретился с буковинской школьницей, которую травили одноклассники из-за посещения "неправильной церкви" 18:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok