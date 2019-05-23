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23 мая 2019, четверг, 12:02 1336
Общество 2019-05-23T12:02:52+03:00
Українські Новини
Филарет встретился с представителями Вселенского патриархата

Филарет встретился с представителями Вселенского патриархата

Патриарх Филарет. Фото: Фейсбук/Патриарх Филарет
Патриарх Филарет. Фото: Фейсбук/Патриарх Филарет

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет обсудил процесс признания автокефалии Украинской православной церкви с представителями Вселенского патриархата.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинской православной церкви (Киевского патриархата), передают Українськi Новини.

"22 мая 2019 Святейший Патриарх Филарет в своей резиденции провел встречу с представителями Вселенского Патриархата митрополитом Галльским Эммануилом и вторым секретарем Святого и Священного Синода дьяконом Григорием (Франгакисом)", - написано в нем.

Филарет выразил благодарность Вселенскому Патриархату и Всесвятейшему Патриарху Варфоломею за предоставление Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви и поддержку.

"Я прошу Вас передать благодарность Его Святейшества Вселенскому Патриарху Варфоломею за то, что Его Святейшество сделали для Украины и Украинской Церкви, когда предоставили нам томос об автокефалии. Я уважаю Патриарха Варфоломея, молюсь за него на каждой Литургии и буду молиться за него до конца жизни", - сказал священнослужитель.

В сообщении также отмечается, что во время агрессии России против Украины церковь будет делать все возможное для защиты независимости Украины и единства Церкви как духовной основы государства.

Митрополит Эммануил передал Пасхальные поздравления от Варфоломея и выразил радость от встречи и приезда в УПЦ для того, чтобы поддержать ее и засвидетельствовать любовь и братское единство.

Участники встречи обсудили общие вопросы церковной жизни, процесс признания автокефалии Украинской Церкви другими поместными церквями и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Встреча длилась около 3 часов в дружественной атмосфере, в конце встречи стороны обменялись памятными подарками.

Как сообщали Українськi Новини, Епифаний рассказал об ультиматумах и унижениях со стороны Филарета.

Ранее патриарх Филарет обвинил Епифания в том, что им управляют другие силы и пожаловался, что он его избегает.

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