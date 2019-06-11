Филарет отказался от Томоса и собирает собор для восстановления УПЦ КП

Патриарх Филарет решил созвать "поместный собор", на котором намерен официально возобновить деятельность Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом сообщает ВВС Украина во вторник, 11 июня.

С таким заявлением он выступил перед началом форума За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат!.

"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня", - сказал Филарет.

Он также отметил, что Киевский патриархат не принимает томос об автокефалии.

"Мы не знали содержание томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую", - добавил Филарет.

По данным издания, на собор Филарета из епископов может приехать митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, а также, возможно, еще один из епископов из бывших приходов УПЦ КП в России. Приехать может и небольшая часть священников Киевской епархии ПЦУ, которой руководит сам Филарет.

В ПЦУ этому собранию большого значения не придают, поскольку после 25 июня киевским приходам позволят переходить из подчинения Филарета митрополита Епифания и у почетного патриарха исчезнет большая часть влияния.

Как сообщали Українські Новини, Филарет встретился с представителями Вселенского патриархата.

Ранее Епифаний рассказал об ультиматумах и унижениях со стороны Филарета.