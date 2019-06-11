подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.15 29.95
˟
11 июня 2019, вторник, 13:34 1403
Общество 2019-06-11T13:35:09+03:00
Українські Новини
Филарет отказался от Томоса и собирает собор для восстановления УПЦ КП

Филарет отказался от Томоса и собирает собор для восстановления УПЦ КП

Патриарх Филарет решил созвать "поместный собор", на котором намерен официально возобновить деятельность Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом сообщает ВВС Украина во вторник, 11 июня.

С таким заявлением он выступил перед началом форума За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат!.

"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня", - сказал Филарет.

Он также отметил, что Киевский патриархат не принимает томос об автокефалии.

"Мы не знали содержание томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую", - добавил Филарет.

По данным издания, на собор Филарета из епископов может приехать митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, а также, возможно, еще один из епископов из бывших приходов УПЦ КП в России. Приехать может и небольшая часть священников Киевской епархии ПЦУ, которой руководит сам Филарет.

В ПЦУ этому собранию большого значения не придают, поскольку после 25 июня киевским приходам позволят переходить из подчинения Филарета митрополита Епифания и у почетного патриарха исчезнет большая часть влияния.

Как сообщали Українські Новини, Филарет встретился с представителями Вселенского патриархата.

Ранее Епифаний рассказал об ультиматумах и унижениях со стороны Филарета.

Больше новостей о: УПЦ КП Патриарх Филарет томос об автокефалии

Архив
Новости
Российскому гитаристу запретили въезд в Украину и отправили обратным рейсом 15:25
"Укрэнерго" готовится к запуску нового рынка электороэнергии 15:07
От здания откололась бетонная консоль в виде скульптуры атланта. Фото: Горячая линия города Львова
Во Львове на женщину со стены упала рука скульптуры атланта 14:55
Решение о конституционности роспуска Рады будет не позже 29 июня, - представитель президента в КС 14:45
Сергей Юдин. Фото: ВК
Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске 14:32
больше новостей
Аномальная жара и засуха: синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту 06:00 Карта
Не ввели в эксплуатацию: Зеленского просят уволить Кличко из-за открытия пешеходного моста 18:45
В Бангладеш задержали группу украинцев, - МИД 16:51
Мама выпускницы рассказала как дочь не пустили на выпускной из-за того, что она ходит "не в ту церковь" 17:40
Соцсети возмутились антисемитским и расистским постом журналиста "Голоса Украины" 23:04
больше новостей
Спикер Зеленского Мендель не обязана подавать декларацию, - АП 06:00 Документ
Верующие УПЦ записали видеообращение к президенту с просьбой защитить их от рейдеров 08:45
Зеленский хочет уволить 13 губернаторов 13:21
После открытия рынка электроэнергии тарифы для промышленности снизятся на 10-20%, – прогноз Ukraine Economic Outlook 18:38 Пресс-релиз
Стрелявший в людей во время силового конфликта в "Барабашово" является активистом "Нацкорпуса", – администрация ТЦ 13:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok