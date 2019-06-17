В ПЦУ заявили, что собрание Филарета можно назвать чем угодно, но не Собором УПЦ КП

Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря считает, что собрание Патриархом Филаретом епископов нельзя называть Поместным Собором Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата

Об этом он рассказал в интервью "5 канале"

"Это собрание, которое ни в коем случае не может быть Поместным Собором Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата по нескольким причинам. Во-первых, согласно решению истинного Поместного Собора УПЦ Киевского Патриархата 15 декабря 2018 было принято решение, что Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата как религиозное объединение, прекращает свою деятельность путем объединения и присоединения к создаваемой Православной Церкви Украины. Я был и весь епископат был на этом Соборе, были делегаты от духовенства мирян, были все те, которые потом приняли участие следующего часа в Объединительном соборе. И есть документы, есть видеозаписи и многочисленные свидетели, что решение было принято открыто с согласия всех. Один только проголосовал против", - подчеркнул Зоря.

Он продолжил: "За этим решением прекращают свою деятельность уставные органы и прекращает свое действие устав УПЦ КП. Согласно даже устава Киевского Патриархата, если его прочитать, то там указано, что Поместный собор, архиерейский собор созывается Патриархом вместе со Священным Синодом. Священного синода Киевского Патриархата нет. Все члены священного синода КП, которые были в его составе на 15 декабря, исключая Патриарха Филарета и Белгородского митророполита в России никоим образом не поддерживают такое развитие событий. И поэтому то собрание, о котором мы слышим от почетного Патриарха, под именем Поместного Собора на самом деле это собрание каких-то неизвестно каким образом запрашиваемых лиц на то, что можно назвать чем угодно, но Поместным Собором Киевского Патриархата это точно не будет", - сказал Зоря.

На вопрос ведущей, почему именно сейчас заговорили о якобы расколе в ПЦУ Евстратий звезда сказал: "Во-первых, усилились влияния в этой ситуации со стороны России. Начали действовать изнутри и зная болевые точки для Патриарха за некоторых людей начали просто ему подавать мысли, потому что я абсолютно убежден, здесь надо четко понимать: Патриарх не работает в интересах Москвы и то, что он делает, он думает, что он таким образом спасает единство и идентичность Украинской Церкви, но к сожалению, то его видение, которое он озвучил, оно очень далеко от реальности. И очень обидно об этом говорить, но от многих людей, это не мое личное впечатление, а от многих специалистов пришлось услышать, что их впечатление, что то, что происходит в значительной мере связано с возрастными изменениями, которые характерны для очень пожилого возраста людей".

Заря также прокомментировал информацию в СМИ о том, что Константинополь якобы может применить санкции против Патриарха Филарета: "Я думаю, что это просто спекуляции. Патриарх Филарет является иерархом Украинской Православной Церкви, а не Константинопольского Патриархата. И поэтому все решения, касающиеся ПЦУ, они принимаются Украинской Церковью".

Как сообщали Українські Новини, Филарет уже разослал приглашения на "Собор УПЦ КП".

Ранее Филарет встретился с представителями Вселенского патриархата.