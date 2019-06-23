ЦВК відмовила в реєстрації на вибори в Раду Комуністичній партії

Центральна виборча комісія (ЦВК) станом на 22 червня зареєструвала 1 380 кандидатів у депутати Верховної Ради в одномандатних виборчих округах і 1 313 кандидатів у депутати за списками партій на позачергових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.\r\nІз зареєстрованих в одномандатних виборчих округах 1 155 кандидатів у депутати балотуються в порядку самовисування, а 225 висунуті політичними партіями.\r\n22 червня комісія зареєструвала 305 кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються в порядку самовисування - 228, висунутих політичними партіями - 77.\r\nТакож комісія зареєструвала 153 кандидатів у депутати, включених до виборчих списків політичних партій.\r\nКрім того, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку Комуністичної партії, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Конституційний Суд визнав конституційним указ Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів парламенту.\r\nПрезидент Володимир Зеленський достроково припинив повноваження Верховної Ради і призначив позачергові вибору парламенту на 21 липня.\r\nВ Луганській області українцям роздають безкоштовний цукор від депутата, а в Харкові - безкоштовні ліки.