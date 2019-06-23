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23 червня 2019, неділя, 12:15 8
Вибори 2019-06-23T12:28:41+03:00
Українські Новини
ЦВК відмовила в реєстрації на вибори в Раду Комуністичній партії

ЦВК відмовила в реєстрації на вибори в Раду Комуністичній партії

Центральна виборча комісія Фото: ПРО
Центральна виборча комісія Фото: ПРО

Центральна виборча комісія (ЦВК) станом на 22 червня зареєструвала 1 380 кандидатів у депутати Верховної Ради в одномандатних виборчих округах і 1 313 кандидатів у депутати за списками партій на позачергових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.

Про це сказано в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

Із зареєстрованих в одномандатних виборчих округах 1 155 кандидатів у депутати балотуються в порядку самовисування, а 225 висунуті політичними партіями.

22 червня комісія зареєструвала 305 кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються в порядку самовисування - 228, висунутих політичними партіями - 77.

Також комісія зареєструвала 153 кандидатів у депутати, включених до виборчих списків політичних партій.

Крім того, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку Комуністичної партії, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Як повідомляли Українські Новини, Конституційний Суд визнав конституційним указ Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів парламенту.

Президент Володимир Зеленський достроково припинив повноваження Верховної Ради і призначив позачергові вибору парламенту на 21 липня.

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