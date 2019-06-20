КС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов

Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта

Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17

Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17

Обнародованы телефонные переговоры боевиков с Аксеновым и Сурковым по делу MH17 15:27