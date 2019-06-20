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20 июня 2019, четверг, 16:10 1140
Судебная власть 2019-06-20T16:28:47+03:00
Українські Новини
КС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов

КС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов

Конституционный суд. Фото: 112
Конституционный суд. Фото: 112

Конституционный Суд признал конституционным указ Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов парламента.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в суде.

"Признали указ конституционным", - сообщил он.

Соответственное решение принято на закрытом заседании Большой палаты КС в четверг.

Как сообщали Українськi Новини, указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу

Ранее КС перешел к закрытой части рассмотрения конституционности роспуска Рады.

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