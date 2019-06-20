КС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов

Конституционный Суд признал конституционным указ Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов парламента.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в суде.\r\n"Признали указ конституционным", - сообщил он.\r\nСоответственное решение принято на закрытом заседании Большой палаты КС в четверг.\r\nКак сообщали Українськi Новини, указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу\r\nРанее КС перешел к закрытой части рассмотрения конституционности роспуска Рады.