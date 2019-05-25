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25 мая 2019, суббота, 19:22 1429
Выборы 2019-05-25T21:15:01+03:00
Українські Новини
В Луганской области украинцам раздают бесплатный сахар от депутата

В Луганской области украинцам раздают бесплатный сахар от депутата

Сахар от депутата. Фото: 1polosa.net
Сахар от депутата. Фото: 1polosa.net

Национальная полиция открыла 2 уголовных производства по фактам подкупа избирателей в Луганской области за первые сутки с начала старта избирательной кампании внеочередных выборов депутатов Верховной Рады, назначенных на 21 июля. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українські Новини.

"За первые сутки избирательного процесса зарегистрировано три сообщения о нарушениях в избирательной кампании, которая началась 24 мая… По двум сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в нем.

Отмечается, что в Луганской области украинцам бесплатно раздавали сахар от имени одного из депутатов.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса.

Сахар от депутата. Фото: 1polosa.netСахар от депутата. Фото: 1polosa.net

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия Верховной Рады и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля.

24 мая началась избирательная кампания внеочередных выборов депутатов Верховной Рады.

Тем временем, ЦИК не может провести выборы и просит Раду с Президентом поменять закон о госзакупках. Результаты внеочередных выборов в Раду объявят до 6 августа

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