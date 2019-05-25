В Луганской области украинцам раздают бесплатный сахар от депутата

Национальная полиция открыла 2 уголовных производства по фактам подкупа избирателей в Луганской области за первые сутки с начала старта избирательной кампании внеочередных выборов депутатов Верховной Рады, назначенных на 21 июля. \r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українські Новини.\r\n"За первые сутки избирательного процесса зарегистрировано три сообщения о нарушениях в избирательной кампании, которая началась 24 мая… По двум сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в нем.\r\nОтмечается, что в Луганской области украинцам бесплатно раздавали сахар от имени одного из депутатов.\r\nСледователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса.\r\n\r\nСахар от депутата. Фото: 1polosa.net\r\nКак сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия Верховной Рады и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля.\r\n24 мая началась избирательная кампания внеочередных выборов депутатов Верховной Рады.\r\nТем временем, ЦИК не может провести выборы и просит Раду с Президентом поменять закон о госзакупках. Результаты внеочередных выборов в Раду объявят до 6 августа