Зеленський створив Комісію з питань правової реформи

Президент Володимир Зеленський, який має намір розробити свій проект судової реформи, створив Комісію з питань правової реформи замість Ради з питань судової реформи та Конституційної комісії.

Про це йдеться в указі Президента №421 від 21 червня, передають Українські Новини.

Згідно з документом, комісія створена як консультативно-дорадчий орган при Президентові, основним її завданням є сприяння подальшому розвитку правової системи України на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод людини і громадянина, з урахуванням міжнародних зобов'язань України.

Пріоритетними напрямами роботи комісії визначено підготовку та подання Президентові пропозицій щодо внесення змін до Конституції і законів, спрямованих на забезпечення реалізації конституційних норм і принципів, а саме - пріоритетності захисту фундаментальних прав і свобод людини і громадянина, подальший розвиток законодавства про організацію судової влади і здійснення правосуддя, вдосконалення законодавства про кримінальну відповідальність та кримінального процесуального законодавства України, реформування органів правопорядку, а також створення умов для реінтеграції в єдиний конституційний простір України тимчасово окупованих територій України і населення, яке на них проживає.

Голова Адміністрації Президента має внести проект положення про Комісію з питань правової реформи і пропозиції щодо її персонального складу.

Цим же документом ліквідовано Раду з питань судової реформи і Конституційну комісію, засновані колишнім Президентом Петром Порошенком.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче створити експертну групу для оцінки результатів судової реформи.

Раніше представник Зеленського в Раді Стефанчук оцінив судову реформу Порошенко на три з мінусом.

Тим часом, третина українців підтримує судову реформу, проведену після 2014 року.