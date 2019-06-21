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21 июня 2019, пятница, 16:14 927
Судебная власть 2019-06-21T16:15:10+03:00
Українські Новини
Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную после 2014 года, – Центр Разумкова

Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную после 2014 года, – Центр Разумкова

Судебная реформа (иллюстрация). Фото: sud.ua
Судебная реформа (иллюстрация). Фото: sud.ua

30,7% граждан высказали свою поддержку изменениям в системе правосудия, которые произошли в Украине на протяжении последних 4 лет. При этом чуть больше половины опрошенных (52,2%) признались, что не следят за изменениями в судебной системе, и почти столько же (55%) получают информацию о деятельности судов исключительно из средств массовой информации.

Об этом сообщило информационное агентство УНИАН, ссылаясь на результаты исследования, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова и презентованного в пятницу, 21 июня.

60,6% опрошенных считают позитивными принятые изменения в Конституцию в части правосудия, а 68,3% поддерживают создание нового Верховного Суда с нуля.

59% положительно оценили возможность для людей не из системы – адвокатов и ученых претендовать на должности судей, а 59,9% поддержали введение новых правил судебного процесса.

При этом 42,1% опрошенных признали, что судебная реформа находится сейчас на этапе активной реализации, и требует еще ряда важных шагов, таких как реформа адвокатуры (64,9%), реформа правового образования (66,2%), введения единых стандартов правовой профессии (71,5%), реформа прокуратуры (74,4%), реформа органов досудебного следствия (73,2%).

Всего было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет с 7 по 14 февраля 2019 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

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