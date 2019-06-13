Представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценивает судебную реформу Порошенко на три с минусом

Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук негативно оценивает судебную реформу бывшего президента Петра Порошенко и считает, что она проведена на три с минусом.Об этом он сказал Українським Новинам.\r\n"На три с минусом (оцениваю судебную реформу предыдущей власти)", - сказал он.\r\nПо его словам, судебную реформу нужно перезапустить.\r\n"Нужно навести порядок в органах, которые осуществляют подбор судей, проводят их квалификацию и занимаются дисциплинарными делами судей. Речь идет о ВСП и ВККС. Нужно иметь четкое понимание того, как у нас должна функционировать система судоустройства в государстве», - подчеркнул он и добавил: "В первую очередь это касается соответствия палат Верховного суда к специализированным судам, которые созданы в Украине. Речь идет о Высшем антикоррупционном суде. Мы видим, что должна быть создана отдельная палата в Верховном суде, которая бы занималась антикоррупционными делами".Стефанчук также считает первостепенным создание института мировых судей и присяжных заседателей.\r\n"Это наша задача - создать на первом уровне возможность максимального привлечением народовластия. Речь идет о мировых судах и реальном внедрении суда присяжных", - сказал он.\r\nПо его словам, важно также запустить систему альтернативного решения споров в судах.\r\n"В Украине не работает система альтернативного решения споров. Я говорю о медиаторах, об арбитражном регулировании и других. Но это все нужно решать комплексно", - уверен Стефанчук.\r\nКак сообщали Українські Новини, бывший судья Конституционного Суда Виктор Шишкин считает, что в судебной реформе необходимо вернутся к статус-кво, на исходные позиции Конституции 2016 года.\r\nБывший глава Конституционного суда Иван Домбровский считает, что в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность.\r\nГлава Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновий Холоднюк раскритиковал методы внедрения судебной реформы.\r\nПрофессиональное юридическое сообщество считает ответственными за провал судебной реформы Петра Порошенко и экс-заместителя главы Администрации Алексея Филатова.