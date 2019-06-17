Зеленский намерен разработать свой проект судебной реформы, - Богдан

Президент Владимир Зеленский намерен разработать свой проект судебной реформы.

Об этом в эфире телеканала "Украина" 16 июня вечером сообщил глава Администрации Президента Андрей Богдан, передают Українськi Новини.

По его словам, в Украине фактически закончилась судебная реформа, которую проводила предыдущая власть.

"Что мы видим - уровень доверия к судебной власти не поднялся: украинцы как не верили, как не видели результатов, так и не видят. Недоверие к судебной системе и ее эффективное функционирование - это как раз вопрос инвесторов - в Украину никогда не придет инвестор, если не будет честной и некоррумпированной судебной системы", - сказал он.

Богдан сообщил, что команда Президента не хочет идти по пути перестановки людей с одних мест на другие.

"Если не меняется суть - надо реформировать процессы, которые проходят в судебной системе, надо реформировать законодательство, которое отвечает за честность судебной системы, за привлечение к ответственности людей, которые принимают решения не на основании закона, а на основании каких-то своих внутренних факторов", - отметил глава Администрации.

Богдан подчеркнул, что уже создается рабочая группа, которая будет разрабатывать проект судебной реформы.

"Но эта судебная реформа будет направлена ​​не на то, чтобы поднять каких-то людей и переставить их местами и контролировать судебную власть. Она будет создана для того, чтобы это были такие противовесы, которые бы функционировали должным образом, как в нормальной развитой стране, которая обеспечивала бы как раз честность принятия решений, и это бы открыло дорогу для больших инвестиций и развития государства", - подчеркнул Богдан.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский хочет создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы.

Ранее представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценил судебную реформу Порошенко на три с минусом.