Зеленский намерен разработать свой проект судебной реформы, - Богдан

Президент Владимир Зеленский намерен разработать свой проект судебной реформы.\r\nОб этом в эфире телеканала "Украина" 16 июня вечером сообщил глава Администрации Президента Андрей Богдан, передают Українськi Новини.\r\nПо его словам, в Украине фактически закончилась судебная реформа, которую проводила предыдущая власть.\r\n"Что мы видим - уровень доверия к судебной власти не поднялся: украинцы как не верили, как не видели результатов, так и не видят. Недоверие к судебной системе и ее эффективное функционирование - это как раз вопрос инвесторов - в Украину никогда не придет инвестор, если не будет честной и некоррумпированной судебной системы", - сказал он.\r\nБогдан сообщил, что команда Президента не хочет идти по пути перестановки людей с одних мест на другие.\r\n"Если не меняется суть - надо реформировать процессы, которые проходят в судебной системе, надо реформировать законодательство, которое отвечает за честность судебной системы, за привлечение к ответственности людей, которые принимают решения не на основании закона, а на основании каких-то своих внутренних факторов", - отметил глава Администрации.\r\nБогдан подчеркнул, что уже создается рабочая группа, которая будет разрабатывать проект судебной реформы.\r\n"Но эта судебная реформа будет направлена не на то, чтобы поднять каких-то людей и переставить их местами и контролировать судебную власть. Она будет создана для того, чтобы это были такие противовесы, которые бы функционировали должным образом, как в нормальной развитой стране, которая обеспечивала бы как раз честность принятия решений, и это бы открыло дорогу для больших инвестиций и развития государства", - подчеркнул Богдан.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский хочет создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы.\r\nРанее представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценил судебную реформу Порошенко на три с минусом.