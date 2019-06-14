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14 июня 2019, пятница, 20:53 13
Президент 2019-06-14T20:53:43+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы

Зеленский хочет создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы

Президент Владимир Зеленский намерен создать экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы и подготовки законодательных и практических шагов для решения проблем функционирования судебной ветви власти.

Об этом говорится в заявлении заместителя главы Администрации Президента Руслана Рябошапки, опубликованном на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с вынесением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона", - сказано в нем.

Рябошапка считает, что принятие таких решений продолжает разрушать доверие украинцев к судебной системе.

Согласно заявлению, подобные судебные решения свидетельствуют о провале судебной реформы, которая проходила под контролем Администрации бывшего Президента Петра Порошенко.

В связи с этим Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы.

Администрация также ожидает реакции Высшего совета правосудия на такие решения.

Как сообщали Українськi Новини, представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценивает судебную реформу Порошенко на три с минусом.

Тем временем, бывший судья Конституционного Суда Виктор Шишкин считает, что в судебной реформе необходимо вернутся к статус-кво, на исходные позиции Конституции 2016 года.

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