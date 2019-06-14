Зеленский хочет создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы

Президент Владимир Зеленский намерен создать экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы и подготовки законодательных и практических шагов для решения проблем функционирования судебной ветви власти.

Об этом говорится в заявлении заместителя главы Администрации Президента Руслана Рябошапки, опубликованном на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с вынесением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона", - сказано в нем.

Рябошапка считает, что принятие таких решений продолжает разрушать доверие украинцев к судебной системе.

Согласно заявлению, подобные судебные решения свидетельствуют о провале судебной реформы, которая проходила под контролем Администрации бывшего Президента Петра Порошенко.

В связи с этим Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы.

Администрация также ожидает реакции Высшего совета правосудия на такие решения.

Как сообщали Українськi Новини, представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценивает судебную реформу Порошенко на три с минусом.

Тем временем, бывший судья Конституционного Суда Виктор Шишкин считает, что в судебной реформе необходимо вернутся к статус-кво, на исходные позиции Конституции 2016 года.