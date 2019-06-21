підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.15 29.9
˟
21 червня 2019, пʼятниця, 22:00 7
Верховна Рада і партії 2019-06-21T23:00:02+03:00
Українські Новини
Популярний КВНщик Сивохо балотується в Раду від партії Зеленського

Популярний КВНщик Сивохо балотується в Раду від партії Зеленського

Сергій Сивохо Фото:facebook.com/serge.bohlen
Сергій Сивохо Фото:facebook.com/serge.bohlen

Партія "Слуга народу", яка раніше розкрила список її кандидатів у депутати у загальнодержавному виборчому окрузі на дострокових парламентських виборах 21 липня, має намір висунути артиста Сергія Сивохо кандидатом в депутати Верховної Ради у мажоритарному окрузі №49 в Донецькій області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Сергій Сивохо закінчив Донецький інститут підприємництва за спеціальністю «менеджмент організацій» і металургійний факультет Донецького політехнічного інституту.

Працював креативним продюсером ТОВ «Квартал 95», був творчим директором Української телерадіокомпанії.

Крім того, Сивохо займається благодійною діяльністю.

Як повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" має намір висунути футболіста Артема Федецького кандидатом у депутати Верховної Ради у мажоритарному окрузі №118 у Львівській області.

Тим часом, було опубліковано список сотні кандидатів Зеленського від партії "Слуга народу". Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамія і Янчук очолили список "Слуги народу".

Також від "Слуги народу" балотуються журналіст Дубинський і актор Корявченков.

Більше новин про: Партія "Слуга народу" Позачергові вибори Ради Сергій Сивохо

Архів
Новини
Троє жителів Львівської області загинули від удару блискавки в Івано-Франківській області 22:59
Зеленський створив Комісію з питань правової реформи 22:50
Популярний КВНщик Сивохо балотується в Раду від партії Зеленського 22:00
Бізнес у Криму і "Ліга сміху": хто така кандидатка в Раду від "Слуги народу" Борзова 21:59
Загрожує довічне: Підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки під Одесою заарештували 21:30
більше новин
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
Поліція розповіла про нові подробиці смерті Тимчука 23:08
Зеленський підписав перший закон - про відпустки для людей, які всиновили дітей-сиріт 11:17
Новий варіант постанови Кабміну про ПСО - це компромісне рішення, що влаштовує всіх, - Буславець 12:39
USAID рекомендує запускати новий ринок електроенергії у безпечному режимі 13:03
більше новин
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
21.06.19 13:30 Круглий стіл: "Парламентські перспективи: хто формуватиме склад наступного парламенту?" 12:45
Журналіст Вадим Комаров пішов з життя після жорстокого побиття в центрі Черкас 08:27
У Зеленського і в "Слузі народу" не хочуть коментувати тему ЛГБТ 10:07
Зеленський створив Офіс президента і комісію з реорганізації АП 14:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok