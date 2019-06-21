Популярний КВНщик Сивохо балотується в Раду від партії Зеленського

Партія "Слуга народу", яка раніше розкрила список її кандидатів у депутати у загальнодержавному виборчому окрузі на дострокових парламентських виборах 21 липня, має намір висунути артиста Сергія Сивохо кандидатом в депутати Верховної Ради у мажоритарному окрузі №49 в Донецькій області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби партії в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nСергій Сивохо закінчив Донецький інститут підприємництва за спеціальністю «менеджмент організацій» і металургійний факультет Донецького політехнічного інституту.\r\nПрацював креативним продюсером ТОВ «Квартал 95», був творчим директором Української телерадіокомпанії.\r\nКрім того, Сивохо займається благодійною діяльністю.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" має намір висунути футболіста Артема Федецького кандидатом у депутати Верховної Ради у мажоритарному окрузі №118 у Львівській області.\r\nТим часом, було опубліковано список сотні кандидатів Зеленського від партії "Слуга народу". Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамія і Янчук очолили список "Слуги народу".\r\nТакож від "Слуги народу" балотуються журналіст Дубинський і актор Корявченков.