Під обстрілом був травмований український військовий

Після численних обстрілів у четвер, бойовики 9 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 21 червня, 1 військовий травмований.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених" мінських угодами "мінометів калібру 120 і 82-мм, а також з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил, з них: поблизу населеного пункту Опитне - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; в районі міста міста Авдіївка - з великокаліберного кулемета; в районі населеного пункту Водне - з автоматичних гранатометів; на околиці населеного пункту Лебединське - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; біля селища Новотроїцьке - зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 4 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: біля селища Луганське - з мінометів калібру 120 і 82-мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; двічі біля населеного пункту Новолуганське - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; біля населеного пункту Південне - зі 120-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойову травму.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще один поранений. Також на Донбасі бойовики 30 раз обстріляли позиції українських військових, поранений боєць ЗСУ.

Раніше військові ЗСУ закріпилися на нових позиціях в Мар'їнці.