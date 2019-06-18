На Донбассе боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военных, ранен боец ВСУ

Вчера, 17 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них девять раз - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Во время боевых действий был ранен один боец ВСУ. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 17 раз:

"За минувшие сутки один украинский защитник получил боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 17 июня три оккупанта получили ранения", - говорится в сообщении.

Также, по данным штаба, с начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз. За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщали Українські Новини, на Троицу боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили двух воинов.

Ранее боевики применили на Донбассе запрещенное оружие и понесли потери.