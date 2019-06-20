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20 июня 2019, четверг, 10:15 107
Силовые структуры 2019-06-20T10:26:49+03:00
Українські Новини
Украинские военные ранены, убиты и травмированы под множественными обстрелами на Донбассе

Украинские военные ранены, убиты и травмированы под множественными обстрелами на Донбассе

ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Боевики 24 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 19 июня, 1 военный погиб, 1 ранен и 1 травмирован.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

За минувшие сутки украинские позиции были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 14 раз обстреляли позиции ООС: район Новотроицкое - из гранатометов различных систем; дважды Лебединское - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Марьинку - из стрелкового оружия; два раза Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; четыре раза окраину Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; Павлополь - из автоматических гранатометов; дважды Богдановку - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; окраину Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны 10 раз: в районе Новозвановки - из автоматических гранатометов; возле Луганского - из автоматических гранатометов; Зайцево - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; Попасное - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды Крымское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Светлодарск - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; два раза район Новотошковского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Южного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По данным украинской разведки, 19 июня один боевик был убит и один ранен.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили один обстрел позиций ООС: вблизи Павлополя - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики один раз обстрелял позиции ООС: окраину Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен. Также на Донбассе боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военных, ранен боец ВСУ.

Ранее военные ВСУ закрепились на новых позициях в Марьинке.

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