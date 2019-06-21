Зеленський звільнив екс-заступника голови СБУ Фролова з військової служби

Президент Володимир Зеленський звільнив колишнього заступника голови Служби безпеки України з військової служби.\r\nПро це йдеться в указі Президента №422 від 21 червня, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з документом, Фролов звільнений з військової служби в запас Служби безпеки України в зв'язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив начальника СБУ Волині Фелонюка без пояснення причин. Також 11 червня Зеленський звільнив заступників голови СБУ Олега Фролова та Владислава Косинського, а також керівників 5 обласних управлінь СБУ: в Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.\r\nЗа словами заступника голови Адміністрації Президента Руслана Рябошапки, звільнені співробітники СБУ відзначилися в негативному плані в тому, що пов'язане з контрабандою.\r\nРаніше Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України та першого заступника голови СБУ Малікова.\r\nКрім того, голова СБУ Василь Грицак подав у відставку.