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21 червня 2019, пʼятниця, 18:04 43
Президент 2019-06-21T20:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив екс-заступника голови СБУ Фролова з військової служби

Зеленський звільнив екс-заступника голови СБУ Фролова з військової служби

Олег Фролов. Скріншот:
Олег Фролов. Скріншот: "Прямий"

Президент Володимир Зеленський звільнив колишнього заступника голови Служби безпеки України з військової служби.

Про це йдеться в указі Президента №422 від 21 червня, передають Українські Новини.

Згідно з документом, Фролов звільнений з військової служби в запас Служби безпеки України в зв'язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив начальника СБУ Волині Фелонюка без пояснення причин. Також 11 червня Зеленський звільнив заступників голови СБУ Олега Фролова та Владислава Косинського, а також керівників 5 обласних управлінь СБУ: в Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.

За словами заступника голови Адміністрації Президента Руслана Рябошапки, звільнені співробітники СБУ відзначилися в негативному плані в тому, що пов'язане з контрабандою.

Раніше Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України та першого заступника голови СБУ Малікова.

Крім того, голова СБУ Василь Грицак подав у відставку.

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