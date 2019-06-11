Зеленский уволил еще семь СБУшников из-за нарушений во время избирательной компании и контрабанды

Президент Владимир Зеленский уволил заместителей главы Службы безопасности Украины Олега Фролова и Владислава Косинского, а также руководителей 5 областных управлений СБУ.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка на брифинге, передают Українські Новини.

"Были уволены двое заместителей главы Службы безопасности Украины. Это те люди, которые, по нашей информации, были причастны ко многим противоправным деяниям, в том числе, которые совершались во время избирательной кампании. Для них это только начало пути. Речь идёт о Фролове Олеге Владимировиче и Косинском Владиславе Владимировиче", - сказал он.

Также были уволены руководители управлений СБУ в: Одесской области - Александр Довженко, Львовской - Александр Ткачук, Винницкой - Олег Зозуля, Закарпатской - Владимир Пахнюк и Черновицкой - Руслан Сторожук.

"Это те, кто отличился в негативном плане в том, что связано с контрабандой", - сказал замглавы Администрации.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.

Ранее Зеленский уволил первого зампреда СБУ Маликова.

Кроме того, глава СБУ Василий Грицак подал в отставку.